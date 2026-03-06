謝寒冰：王定宇案上面有人點頭同意才會爆開

針對綠委王定宇緋聞風波，媒體人謝寒冰在政論節目提出分析。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／民進黨“立委”王定宇再傳緋聞，前“立委”郭正亮透露，民進黨主席賴清德有個最想培養的嫡系要選台南“立委”，就是目前“國安會”副祕書長林飛帆。媒體人謝寒冰昨日表示，王定宇應該會先沉潛一段時間，但對“立委”位置會死守不讓；林飛帆應該只想待在舒適圈，出來選舉的意願不大。



對於這次王定宇緋聞案透過綠媒爆開，他認為，顯然是上面有人點頭同意，才會報！



謝寒冰5日在《新聞大白話》節目提到，對王定宇來講，這時候留在台灣不是什麼好事！反正現在大家關注的都是棒球，到那邊去，人多，就可以隱藏在人群中，這是一個不錯的主意。當然，“另外那位女士”就不方便在這種時候帶去，不然聽說，本來是要一起去的？



謝寒冰質疑，王定宇個人的私生活、感情生活是一回事，可是這次這整個“爆”的過程，顯然是精心設計好的，這絕對不會只是記者偶然發現的。為什麼會這樣？當然這可能跟常如山的背景有關係，收集了大量的證據來爆料王定宇。但問題來了，一開始爆的都是綠媒！這些綠媒為什麼會特別針對民進黨的“立委”，做這樣的報導？“在我看來，顯然上面有人點頭同意，才會報！”



謝寒冰指出，實際上，記者怎麼會知道徐國勇“大怒”？你怎麼會知道賴清德“支持正確的報導”？賴清德什麼時候對一則報導，會去做這樣的評價？所以很明顯，這一切都是打完通關之後，這則報導才會出來。要說這背後沒有政治相關的因素，很難讓人信服。



謝寒冰認為，王定宇還是從前那個老招，沉潛一段時間，假裝沒這個事，然後過一陣子再“施施然”地出現，當作一切都沒有發生，這大概就是王定宇的應變方式。“我覺得他應該會乖一點！”而且湧言會現在在台南發展的狀況，應該已經引起其他派系的側目關注，特別是在這次議員的提名上，聽說湧言會搶了人家好幾個位子，所以湧言會這個時候大概也要稍微沉潛一下，不能太出鋒頭。



謝寒冰表示，至於王定宇會不會讓出台南“立委”這個位子？王定宇怎麼可能把多年經營的地盤讓出來？他年紀也不是很大，大概會死守這個位子。第二，你要派林飛帆去？就我看來，林飛帆根本就不想選舉！這個人這輩子沒有做過真正的事情，他從英國念書回來，就接黨副祕書長，後來直接到“國安會”去，哪有接觸過真正的社會？林飛帆哪會想選舉？一定會繼續待在他的舒適層，不會跳出來。



林飛帆要去取代王定宇？謝寒冰說，恐怕不是這麼容易。至於賴清德會不會持續追打下去，至少在選舉這段期間是不太會，因為這時候正是需要樁腳鞏固的時候，王定宇好歹在他的選區經營了好幾十年，敲打過分用力，搞不好會影響民進黨在台南的選情。要做也不是現在做，好歹也要等到選完之後再做，所以他認為王定宇現在應該是安全的，不會有什麼太大的問題。