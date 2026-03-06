藍營版軍購　專家：可對美釋出善意

國民黨團5日召開記者會，確定軍購特別條例最終版本。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／中國國民黨“立法院”黨團5日拍板軍購特別條例大方向，台學者肯定這是化解朝野僵局重要一步，對於採購美方同意出售的武器獲得初步共識，朝野才能更聚焦。而在尚未明朗的部分保留第二階段立案空間，是向國際友盟傳達台“國會”未反對軍購的立場，“朝野不論誰執政當家，都希望能爭取與延續台美軍售”。



根據《中時新聞網》報導，淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆指出，這次折衷版本顯示朝野已有“只要是美方通過的軍售案，朝野不會阻擋”的共識，也是賴清德跟五院院長新春茶敘後一個好的起手式。



陳奕帆續指，透過此次軍購預算的朝野折衝，美國也要認知台灣目前朝小野大的現狀，若美方過度干涉台灣內政，恐會收到反效果。同時，若“賴政府”與“國防部”不滿意在野黨的版本，應特別在法案付委後，把握時間向“立法院”說明，預算需要爭取，不會從天而降。



開南大學副校長陳文甲分析，藍營未擋預算、改提可有二階段擴增的版本，此立場轉變可向外界傳達“國會”並未反對軍購，仍支持與美國的安全合作，有助避免美方誤解台灣在強化自我防衛上的決心。



陳文甲認為，台灣“國防”建設應建立在整體戰略規畫與安全需求上，而非單純以“美國是否出售”作為唯一依據，否則反而易讓外界質疑台灣“國會”對“國家安全”戰略缺乏完整性思考，“先買一部分、未來再討論第二階段”的方式雖可加速經費審議，但也有“國防”建設節奏被政治攻防影響的疑慮，影響政策連續性。



台前空軍副司令張延廷則表態贊成區分第一、第二階段審議，這樣更能明確地把關預算，且只放行軍售部分，可避免商售出現“綠友友”廠商卡回扣。不過他仍提醒，軍購是政治考量，政府始終沒重視人力不足的問題，連為軍人加薪留人才都沒做到。