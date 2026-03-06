綠批藍軍購版　買了槍卻沒子彈

民進黨團幹事長莊瑞雄受訪。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團副幹事長沈伯洋受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨團與台灣民眾黨團提出不同版本軍購特別預算案，民進黨“立法院”黨團6日表示，在野黨版本將整體“國防”規劃“切蛋糕”，不僅金額與內容前後矛盾，還可能影響台灣未來軍購與“國防”自主，國民黨版本“非常爛”，不應把整體“國防”戰略拆分處理。



綠委沈伯洋批，軍事採購需要完整配套，例如武器本體、掛載系統、後勤維保與彈藥等，若只買武器卻沒有後續配套，就像買了槍卻沒有子彈。



“行政院”提出新台幣1.25兆元“國防”特別預算案，作為整體“國防”戰力提升計劃。中國國民黨“立法院”黨團則提出3800億元加N的軍購版本，台灣民眾黨團則提出4000億元版本。台“國防部長”顧立雄今日表示，國民黨團版本不可能執行。



民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄6日在“立法院”受訪指出，在野黨過去9度阻擋軍購特別條例付委審查，如今終於願意討論，民進黨團當然樂見，但在野黨版本出現許多矛盾之處，整體“國防”戰力提升必須通盤規劃，但國民黨提出的3500億元或3800億元版本，卻像“切蛋糕”般拆開處理。



莊瑞雄表示，國民黨版本主張先處理美國已通知的軍售項目，但“行政院”提出的特別條例，是針對中國對台封鎖或戰爭風險，從整體“國防”戰略進行規劃，包括武器採購、訓練、戰備物資等，在野黨只願意處理部分對美採購，卻忽略“國防”自主與整體戰力建構，“就像蓋房子只蓋一間房”。



莊瑞雄也質疑，在野黨從3500億元到3800億元版本，金額短時間內就增加300億元，但內容與清單並不清楚，甚至還提出“加N”概念，條文中根本無法寫入，這樣的版本國民黨自己都講不清楚。



他指出，軍購不只是對美採購，還包括“國防”自主與產業供應鏈，例如雄風飛彈、各類武器系統以及由中科院、漢翔等單位參與的研製計劃，這些都是“國防”戰力的重要部分，但在野黨版本卻將相關內容刪除。



莊瑞雄表示，台灣面臨的最大威脅來自中國，因此建立“國防”自主並降低對中國供應鏈依賴十分重要。若相關預算被刪減，最開心的恐怕就是大陸。



“國民黨團版本非常爛！”民進黨團副幹事長、“國防”及外交委員會綠委沈伯洋表示，國民黨與民眾黨提出的版本看似保留部分軍購預算，但其條文中設計的限制條款，可能直接鎖死未來軍購機制。



沈伯洋指出，若相關條文生效，未來即使要再採購武器，也可能因制度限制而無法進行，形同不只削弱目前軍購，也會影響未來整體對美採購。

