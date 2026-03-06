自認比藍軍購版完整　白營盼異中求同

民眾黨團總召陳清龍。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨團6日召開記者會，左起，劉書彬、陳清龍、王安祥、洪毓祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨“立法院”黨團提出的特別軍購條例版本，確立軍購預算規模為新台幣3800億元＋N。台灣民眾黨“立法院”黨團6日回應，仍重申民眾黨團版本是完整的，進入協商後盼異中求同尋求共識。言下之意，就是不支持藍營版本，而若進入表決環節，總召陳清龍強調，黨團絕對是團進團出、統一投票。



至於藍白對軍購特別預算條例的差異，民眾黨籍“立委”劉書彬指出兩點不同，一、民眾黨對於購買的品相與金額都非常清楚。二、具有監督機制，且要做專案報告，待看到履行狀況才會繼續進行。她說，民眾黨版本將民主監督與“國家安全”結合一起進行，這是民眾黨的特色。



國民黨團5日針對軍購特別條例召開黨團大會，經多方討論後，最終定案為3800億＋N版本。



民眾黨團6日召開“民進黨別再擋”記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、“立委”劉書彬、洪毓祥出席。



王安祥表示，民眾黨重申，對於美國願意賣給台灣的武器都樂觀其成，但還是要好好監督軍購經費。昨天看到國民黨提出的版本後，民眾黨進行比較，民眾黨版本依然是最完整的，無論是項目或數量都非常清楚，也貫徹一年編列一期經費的精神。民眾黨團還是最推薦自己的軍購特別預算條例版本，期望能異中求同，尋求共識。



王安祥說明，民眾黨完全支持軍購增加“國防”力量、增加整體作戰能力。過去採購買了很多在美伊戰爭中使用的MK48魚雷，但仍有延宕，民眾黨願意支持軍購，但都希望能如期拿到軍購武器。



另外，台“國防部長”顧立雄所說，美方軍售發價書即將於15日屆期，且無法展延，希望“立法院”先授權處理美方發價書。王安祥回應，今天將提案授權“國防部”可以先行對美方的發價書進行處理，希望提案能得到朝野一致支持。但在授權後，希望回歸審議的正軌，希望“國防部”告訴大家，軍購武器如期交貨的時程是什麼，這非常重要。