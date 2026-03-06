中東戰火能源危機　藍委批綠粉飾太平

卓榮泰在座位上聆聽藍委許宇甄的發言 藍委許宇甄。（中評社 張嘉文攝） “立法院”上午召開院會，邀請“行政院長”卓榮泰進行施政報告並備質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中東戰火持續擴大，引發能源危機，中國國民黨“立委”許宇甄今天在“立法院”“國是論壇”上表示，民進黨為了“非核”，讓電力系統愈來愈依賴天然氣，但台灣天然氣法定儲存天數衹有11到14天，只要海上運輸線受阻半個月，台灣就可能陷入電力調度失序，產業與民生同步受衝擊。



“立法院”上午召開院會，邀請“行政院長”卓榮泰進行施政報告並備質詢。



許宇甄說，現在占台灣天然氣供應三成的卡達因戰事預防性停產，“經濟部”竟然還在粉飾太平，高喊“調貨安啦”，請問“賴政府”，當全球都在搶貨、運費保險飆漲之際，你們憑什麼保證船隻進得來？你們口中的“能源韌性”，難道只是印在文宣上的口號？政府必須立刻放棄錯誤路線，停止話術，誠實面對能源政策的全面失敗。



中東戰火延燒，引發全球能源焦慮。“經濟部長”龔明鑫5日指出，目前台灣天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取“提前長約、鄰國交換、現貨採購”三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。



許宇甄今天在“國是論壇”上批評，世界被迫進入“戰時能源模式”，美伊戰火引爆，全球能源命脈霍爾木茲海峽遭到封鎖，國際油輪與液化天然氣船隊被迫停擺。這不只是新聞，更是台灣能源命脈被人死死掐住的“國安”警訊。



許宇甄說，國民黨團多年來一再建言，能源政策必須回到務實與“國安”，放棄那套早已脫離現實的“非核家園”神主牌，但民進黨政府始終充耳不聞，執意以意識形態凌駕民生與產業。如今，政府決策錯誤的惡果顯現。



許宇甄強調，美國總統特朗普預警戰事可能持續數周，而台灣原油進口竟有高達78%暴露在封鎖風險中。一旦航線受阻，台灣面對的不只是油價變貴，而是“可能買不到、運不來、進不了港”的供應危機。政府若還用一句“短期無虞”帶過，就是把人民當作不懂風險的局外人。



更令人憤怒的是天然氣，許宇甄說，民進黨為了“非核”，硬把燃氣發電占比從31.5%推升到如今逼近五成，讓電力系統愈來愈依賴天然氣，政府宣稱天然氣“乾淨、安全”，卻迴避最關鍵事實，台灣天然氣法定儲存天數衹有11到14天。也就是只要海上運輸線受阻半個月，台灣就可能陷入電力調度失序，產業與民生同步受衝擊，但“經濟部”竟然還在粉飾太平。



許宇甄說，最諷刺的是，平日高喊減碳環保的民進黨，面對缺電危機，龔明鑫竟坦言全面開啟煤炭發電是最後手段。搞了半天，民進黨政府的能源轉型竟是轉向“用肺發電”？讓空氣品質全面崩潰？因為政府的頑冥不靈，台灣民眾現在正面臨缺電、缺氣、環境污染與經濟衰退的四重打擊 。



許宇甄認為，台灣經濟押在半導體與AI產業鏈上，一秒都不能停電，民進黨若仍死守“非核家園”，拒絕承認路線錯誤、拒絕修正能源政策，那麼接下來任何一次供電吃緊、任何一次被迫燃煤、任何一次電價上漲與空污惡化、任何一次產業受挫，責任都不在國際局勢，而在民進黨十年錯誤能源政策的必然結果。