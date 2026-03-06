切割青鳥？沈伯洋：衹有部分是支持者

民進黨團副幹事長沈伯洋受訪。（中評社 張穎齊攝） 藍委牛煦庭受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”沈伯洋5日與誹聞纏身的綠委王定宇、黨團總召蔡其昌等赴日本東京觀看世界棒球經典賽（WBC）為中華隊加油，遭在野黨質疑民進黨團“唱空城”。民進黨團副幹事長沈伯洋6日返回“立法院”受訪表示，為國家隊加油天經地義，並批評因中國國民黨提出的軍購版本含有“地雷條款”，非常爛，還有其他法案要處理，所以今返台。



沈伯洋5日在社群媒體發文提到“青鳥與民進黨價值不同”，後來刪文，是否意味與青鳥運動切割？他則說，當時參與“立法院”外青鳥運動的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，“結果顯示衹有部分參與者是民進黨支持者”，因此青鳥運動本質上是多元公民行動。



沈伯洋澄清，相關說法可能是外界誤解，過去有研究針對青鳥運動進行訪談與價值觀分析，研究顯示青鳥支持者在對民主信任度、多元政黨信任度以及多元包容度等方面，與國民黨、民眾黨或民進黨支持者之間都存在差異。



沈伯洋表示，網路上有人試圖將青鳥運動貼上特定政黨標籤，甚至將所有事件都與青鳥連結，這種操作方式過去在太陽花運動後就曾出現過，有人透過負面標籤方式打擊公民運動，企圖讓社會對相關運動產生負面印象。



沈伯洋認為，這些說法忽視公民團體本身的多元性，也不尊重公民運動的聲音，透過簡單貼標籤的方式去解釋社會運動，並不符合事實。



中國國民黨籍“立委”牛煦庭受訪時則諷刺，沈伯洋此番說法恐怕讓青鳥“很傷心”，沈伯洋長期被視為青鳥運動的重要精神領袖，如今卻稱青鳥與民進黨價值不同，等於與支持者切割。若青鳥不是民進黨的狂熱支持者，“難道會是國民黨或台灣民眾黨的支持者嗎？”並稱這樣的說法恐怕太傷感情。



沈伯洋回應“唱空城”新聞議題表示，首先他必須提醒大家，為國家隊加油是天經地義的事情，相較之下，更值得關注的是國民黨提出的軍購版本，其中包含他所稱的“地雷條款”，甚至形容是“賣國條款”。若通過將在台灣“國防”戰力上留下重大缺口，到底是“出國”問題嚴重？還是“賣國”問題嚴重？

