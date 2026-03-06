郭正亮：中東再打兩周　台灣恐輪流供電

郭正亮。（截自“觀點-亮劍台灣”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／美以伊戰事進入第七天，伊朗反擊美國為首的軍事行動使出大絕招，封鎖荷姆茲海峽，引發全球能源焦慮，國際液化石油氣（LNG）價格應聲飆漲50%，衝擊台灣天然氣供電穩定。前“立委”郭正亮指出，美國伊朗的戰爭再打兩個禮拜，台灣就要輪流供電，民眾就會感受到台灣的脆弱。



《中時新聞網》報導，郭正亮5日在YT頻道《亮話天下》節目中指出，伊朗封鎖荷姆茲海峽，卡達的天然氣出不來，還有中東的石油運輸也受阻，台灣兩個都中，所以受到的衝擊最大。台灣的天然氣占比高達47.9%，鄰國韓國天然氣占比是26.9%，日本是31.3%，為什麼會這樣？因為台灣現在核電是零，而韓國的核電是32.2%、日本也有9.3%，民進黨政府讓台灣全押在天然氣，現在遇上大麻煩。如果這個戰爭再打兩個禮拜，到3月13、14日，你就開始有感覺了，你就會看到台灣要輪流調用電力了，因為你根本不是一個有韌性的發電結構。



郭正亮表示，卡達已經出海的LNG船，航期14天，3／15前會陸續到台灣，因為那時荷姆茲海峽還沒被封鎖。天然氣是每天都要進港的，這一批3／15前陸續到之後就會出缺了。台灣的儲氣存量是11天，日、韓是30－50天，為什麼會這樣？因為台灣儲氣槽不夠。郭正亮質疑“賴政府”說台灣可以跟美國買，但是美國天然氣運到台灣一般要費時40天，運到台灣都已經四月中。



“經濟部長”龔明鑫5日表示，若未來天然氣調度出現困難，政府仍保留啟動燃煤備用機組的可能。前“立委”郭正亮表示，卡達的天然氣恐中斷，龔明鑫講了1句大實話，他說，了不起就燒煤炭。我們隨時都要準備每天出去就要戴口罩。



郭正亮指出，卡達的天然氣估佔台灣的25%。昨天龔明鑫講了個大實話，說你現在急著去跟美國訂貨，美國的天然氣要運到台灣就月底了，天然氣來不及，我們只要兩個禮拜就陷入危機了。所以龔明鑫講了一句大實話，了不起燒煤炭啦；龔明鑫講的是實話，因為台灣的煤炭庫存有兩個月，這是事實。



郭正亮接著表示，所以民進黨能源政策，碰到危機難以處理。因為我們天然氣的儲存量衹有11天，我們每天出去就要戴口罩了，因為他們沒有別的招啦，就只能夠用煤炭來發電。龔明鑫還說，他們也會到市面上去搶購市價的天然氣；郭正亮直指，但是市價天然氣是我們的長約天然氣的4倍價格。



郭正亮表示，坦白說，也不是衹有你在買，包括日本，韓國也都會買，因為他們也有危機。我們台灣除了卡達之外，其次最大的天然氣購買國是澳大利亞，你認為澳大利亞會優先把貨賣給你台灣嗎？你認為你跟澳大利亞的關係有日本、韓國好嗎？所以這就是危機。