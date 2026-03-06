張善政率團隊會盧秀燕　2028合作引聯想

國民黨籍台中市長盧秀燕（右）5日晚間與桃園市長張善政團隊進行餐敘交流。（盧秀燕臉書） 中評社台北3月6日電／中國國民黨“立院”黨團5日拍板軍購條例為新台幣3800億＋N，“立法院長”韓國瑜中午邀請藍委餐敘，台中市長盧秀燕也出席。盧秀燕5日晚間又與國民黨桃園市長張善政團隊進行餐敘交流。國民黨桃園市議會議長邱奕勝表示，希望未來能由盧秀燕與張善政兩位優秀的政治人物“共同領導大家前進”，令外界聯想2028年“盧張合作”的可能性。



根據《中時新聞網》報導， 雙方除分享市政治理經驗，更觸及政黨戰略角色。盧秀燕與張善政在席間談及，曾任或現任縣市首長的政治人物應扛起整合國民黨政策論述的責任。在中央政治對立的情勢下，協助穩定地方基層情緒，緩解基層對重大議題的焦慮，並將地方執政經驗轉化為國民黨整體的政策主張。



盧秀燕5日中午先與“立法院長”韓國瑜共同宴請藍委，晚間再與桃園府會大規模交流，席間更謙稱過去許多決策都曾向邱奕勝請益。盧秀燕穿梭於首長與藍委、地方議長之間，扮演“桶箍”角色，成功整合“國會”、地方首長與議長體系，展現藍軍霸主企圖心。



邱奕勝在全台議長、副議長聯誼會裡面扮演重要角色，他昔日曾力主盧秀燕出來選黨主席。此次帶領桃園議會成員及藍營市議員傾巢而出，象徵地方藍營力量重新整隊向盧靠攏，為未來藍營權力布局釋出強烈訊號。



盧秀燕5日在臉書發文表示，感謝張善政市長率領市府團隊，與邱奕勝議長帶領議員蒞臨台中參訪城市建設。她與市府團隊接待交流，獲益良多，桃園與台中有許多相似之處，尤其在全台人口負成長的狀況下，桃園與台中不減反增，成為年輕人勇敢追夢的城市，這是城市治理中最榮耀的成果。