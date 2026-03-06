美售M109A7自走砲　李文忠：打昨天戰爭

台軍方向美軍購最新型M109A7自走砲，並已規劃納入2026年“國防”預算。（照片：BAE Ｘ社群） 李文忠曾是民進黨新潮流系主幹之一。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／民進黨前“退輔會”副主委李文忠5日表示，欣見明日“立法院”將“國防”特別預算草案付委。他評論美方同意的3項“千億元級”軍售案時，指陸軍採購的M109A7自走砲系統雖然先進，但性質上卻是一種“在打昨天而非明天戰爭”的武器。



大砲性格的李文忠從就讀台灣大學時代就參與黨外運動，在民進黨資歷甚深，曾是新潮流系主幹之一，歷任兩屆“國大代表”，兩屆“立委”。他在2006年底陳水扁家族巨貪爆發後，與林濁水一起宣布辭“立委”，由此可看出他的風格。李文忠近年因多次對民進黨內開砲，引發高層不滿而丟官。



根據台媒報導，李文忠透過社群表示，為了維護“國會”監督權及預算紀律，他建議審議時在程序上應遵守三項準則：一為沒有編列特別預算正當性及必要性的項目回歸正常預算；二是美方未完成內部政府程序及“國會”程序的項目不得動支；三為延遲交付超過一定期限的項目須重報委員會經同意後始得動支。



李文忠指出，愛國者3型防空飛彈是最先進的反飛彈系統，台灣之盾的核心，對安定民心士氣至關重要。但一則愛國者反制的是短中程戰術飛彈而非巡弋飛彈、導引火箭砲、無人飛機，這三項都是攻台主要武器。二則愛國者十分昂貴每枚200萬至400萬美元，攔截必須兩枚對一枚，且不論數量如何，很快就消耗殆盡。以後如有增加採購需求，不能不再三思量。



至於M109A7自走砲，李文忠說，此型武器先進高效，佈署於台灣西部丘陵地，具機動性、打擊半渡及搶灘之敵。但單價太昂貴，移動速度不快，如何應付滿天無人機群的圍攻？這與已成軍的M1A2T戰車一樣，都是在打昨天而非明天的戰爭，有待商榷。



李文忠指出，在野黨實質嚴格審查特別預算條例，理所當然，但不宜越徂代庖，逾越立法、行政分際。更重要的是，其版本所展現的專業程度令人搖頭。



李文忠舉例，在野版本將“國防部”版本兩大亮點：C4ISR、戰場管理、系統整合及強化本土軍工產能，通通跳過，難以理解。再舉例來說，所謂“3500億＋N”的版本，貽笑大方，難不成美方每通過一項軍售案，國民黨就提一次特別條例？事實上特別條例通過並非空白授權，未來“國防部”依此條例編列預算，仍要送“立法院”逐項審查。