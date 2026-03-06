邱垂正：李貞秀女士不具備參選資格

陸委會主委邱垂正備詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）針對具陸配身分的民眾黨籍不分區“立委”李貞秀資格問題，陸委會主委邱垂正今天表示，以陸委會作為主管機關，我們認為李貞秀女士依兩岸條例不具備有參選資格。



邱垂正強調，須在台灣設戶籍滿10年才具備登記參選資格，2004年修法落實“單一戶籍制”，須在6個月內把註銷中國大陸戶籍繳回主管機關，若同時有雙重戶籍，依法她“台灣人”身份就失去。目前唯一收到李貞秀繳回的除籍證明，衹有2025年3月的那一份，所以她可能在2023年登記時，具有兩岸的雙重戶籍，會跟“中選會”說明。



邱垂正也說，另為了避免以後有陸籍配偶的背景來參選，如何針對過去行政機關跟選務機關出現的選務漏洞來查核，讓所有涉陸背景的人士的參選，能依法具備有合法的參選資格，這部分會從現在就跟選務機關積極合作，配合年底的九合一大選，完善依法落實、合法參選資格的審查。



邱垂正今天隨“行政院長”卓榮泰繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，他接受媒體訪問時針對李貞秀的議題做出以上表示。



邱垂正指出，依照兩岸條例規定，必須完成轉換身份滿10年、也就是在台灣設戶籍滿10年，才能夠具備有登記參選的資格。因為2004年有修法落實“單一戶籍制”，對於在法律修正前已取得定居的人，兩岸條例在第9條之1第3項有非常明確的規定，必須要在6個月內把註銷中國大陸戶籍繳回主管機關之後，她的台灣人身份才不會失去。



邱垂正表示，如果同時具有雙重戶籍的話，那依法，李貞秀的台灣人身份就會失去，且有關於台灣戶籍所衍伸的權利，包括選舉擔任公職的權利也都失去。



邱垂正強調，陸委會唯一有收到從海基會、“移民署”的李貞秀繳回的放棄戶籍證明，衹有2025年3月的那一份。所以她可能在2023年登記時，具有兩岸的雙重戶籍，依兩岸條例第21條，有轉換身份、設有台灣戶籍滿10年，這個起算點就於法不合，那我們發現了這些，當然會跟選務機關“中選會”來說明。