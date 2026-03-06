台南市長民調　藍謝龍介只輸綠陳亭妃5%

鉅聞天下新聞網6日舉辦2026台南市長民調記者會。（中評社 莊亦軒攝） 政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月6日電（記者 莊亦軒）《鉅聞天下新聞網》6日公布台南市長選舉網路民調指出，民進黨參選人、綠委陳亭妃對上中國國民黨參選人、藍委謝龍介，陳亭妃支持度為45.96%，謝龍介40.57%，雙方差距僅5.39個百分點。



政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆建議謝龍介，在競選策略上可適度“跟賴清德靠緊”，因為賴清德曾任台南市長，台南民眾對其仍有感情。如果賴清德與陳亭妃之間的關係出現疏離，部分選票可能進一步流動。



本次調查也顯示，賴清德在台南的支持結構出現鬆動。調查顯示，2024大選投給賴清德的選民約占48.17%，其中僅78.91%轉而支持陳亭妃，換言之約有21.09%的原支持者未轉向支持，顯示部分選民態度出現變化。



《鉅聞天下新聞網》6日在“立法院”中興大樓舉辦“2026台南市長民調記者會”，主持人王淺秋，國民黨台南市長參選人謝龍介、政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆出席記者會。



對於民調結果，謝龍介受訪時表示，民進黨在台南已連續執政33年，地方鄉親對民進黨確實較為疼惜。但從此次民調可以看出，賴清德在台南的支持度並沒有完全轉移到陳亭妃身上。這與民進黨內部初選競爭激烈有關，“兩年來初選砍得刀刀見骨”，競爭過程所投入的資源之多“難以想像”。



謝龍介指出，目前他與陳亭妃的差距已逐漸縮小，幾乎落入抽樣誤差範圍。他認為，台南是六都之中隱性選民比例較高的城市之一，過去20年來不少支持國民黨的選民在民調中不太願意表態，但在實際投票時未必如外界想像。



謝龍介認為，台南民眾過去給了民進黨33年的執政機會，對於施政表現不理想的部分，民眾未必立即反映在支持度上。但若涉及官商關係或重大事件處理，例如救災過程中的表現，民眾往往會記在心裡。他強調，距離年底選舉仍有八、九個月時間，未來會一步一腳印走遍台南，持續爭取市民支持。



鄭自隆分析這分民調指出，謝龍介的數字其實“暗藏玄機”。在表態率方面，支持挑戰者或在野黨的選民往往較不願意表態，尤其是在台南這樣長期由民進黨執政的地區，公開表態支持國民黨的壓力相對更大，因此可能存在一定比例的“隱性支持者”。



鄭自隆指出，從年齡結構來看，謝龍介在年長族群中的支持度高於對手陳亭妃，而年長選民的投票率通常較為穩定，對選情發展具有一定影響。他建議，謝龍介在競選策略上可適度“跟賴清德靠緊”，因為民進黨賴清德曾任台南市長，台南民眾對其仍有感情。如果賴清德與陳亭妃之間的關係出現疏離，部分選票可能進一步流動。

