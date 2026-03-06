朝野無異議！台官方和藍黨團版軍購條例付委

韓國瑜宣布，政院版及國民黨團版的軍購特別條例付委審查。（中評社 張嘉文攝） 朝野黨團達成共識，政院版及國民黨團版的軍購特別條例付委審查。（中評社 張嘉文攝） 院會。（中評社 張嘉文攝） 院會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）“立法院”今天召開院會，在中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜先行召開黨團協商達成共識下，處理報告事項時，韓國瑜宣布，朝野無異議把“政院”版及國民黨團版的軍購特別條例付委審查，將待後續進入委員會審查後才會有最終結果。



國民黨團5日提出黨版的軍購特別條例，名稱為“強化“國防”及對美軍事採購特別條例”，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權“國防部”，未來若有其他對美軍購的必要，“國防部”得再行提出“第二階段特別條例”，該條例也明定執行時間為2028年12月31日止。



根據該條例，“國防部”應於每會期向“立法院”就軍購執行進度及績效進行專案報告，並要求審計機關依法審計。若有嚴重落後情形，應將執行機關首長移送“監察院”調查懲戒。



即便國民黨團版本受到民進黨和“國防部”的嚴厲批評，但今天經朝野協商後，都有共識不再需要表決，因此院會處理報告事項時，朝野無異議把“政院”版及國民黨版軍購特別條例付委，交付外交及“國防”、財政兩委員會與民眾黨團版本併案審查。