高雄綠議員初選結束　陳其邁5子弟兵全過關

民進黨高雄市議員初選，民進黨籍高雄市長陳其邁子弟兵曾一起聯合造勢宣傳亮相。（中評社 資料照） 民進黨高雄市黨部6日公布鳳山選區議員初選民調結果。（圖：民進黨高雄市黨部提供） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選民調6日全部結束。民進黨籍高雄市長陳其邁年底任期屆滿將卸任，外界也關注陳其邁人馬布局，這次正統嫡系的5位子弟兵組成“邁盟”，並都通過黨內議員初選，由此也可看見陳其邁實力。



民進黨高雄市議員本週進行初選民調，這次11個選區內有5個選區要辦民調，包括第三選區（永安、岡山等區）、第六選區（旗鼓鹽）、第九選區（鳳山）、第十選區（前鎮、小港）、第十一選區（林園、大寮）。6日已全部完成。



民進黨高雄市黨部6日上午公布高雄市第九選區（鳳山）議員黨內初選結果，共有6人競逐5席，最終由陳慧文、林智鴻、張漢忠、蘇致榮、鄧巧佩取得參選資格。民進黨高雄市黨部6日表示，高雄市議員黨內初選民調已全部完成，詳細提名公告須以中央黨部為主。



值得注意的是，民進黨高雄市議員初選登記中，共5位陳其邁子弟兵，分別是現任議員鄭孟洳、林志誠，以及新人張以理、鄧巧佩、張耀中。這次林志誠、鄧巧佩、張耀中的選區都是要初選，最後都順利過關。



這次陳其邁子弟兵還設計“邁”字為符號的超人T恤，還穿有超人意象的灰色外套登場，象徵是“邁盟”，強調這是“陳其邁子弟兵”才有的衣服，屬於陳其邁嫡系的象徵。



根據介紹，林志誠曾任陳其邁市長競選辦公室副總幹事；張以理曾任高雄市青年局長、陳其邁市長競選總部發言人；鄭孟洳曾任陳其邁“立委”時期助理；鄧巧佩曾任陳其邁市長競選總部副執行總幹事；張耀中曾擔任陳其邁市長7年的隨行秘書。