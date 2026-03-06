總預算沒過政府會停擺？民眾黨：民進黨騙人

白委洪毓祥在記者會上發言。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣民眾黨團6日召開“民進黨別再擋”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）“立法院”上會期因朝野鬥爭，導致今年度總預算案卡關。台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥6日批評，民進黨不要再欺騙台灣人民，說總預算沒過無法推動政務，總預算案新台幣3兆350億元中，2兆7358億元是可以執行的，藍白也提出新興計劃先行動支總計38項、718億元，民進黨不應再阻擋。



台灣民眾黨“立法院”黨團6日召開“民進黨別再擋”記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、“立委”劉書彬、洪毓祥出席。



洪毓祥表示，藍白共同提出今年度總預算先行動支案，是為了揭發“行政院”的怠惰，因“行政院”編列今年度總預算中，惡意違法拒不編列要給志願役軍人的加薪與警消退休金的預算，又怪在野黨阻擋民生相關的新型計劃。因此根據預算法規定，攸關民生福利、數位建設等新興計劃，經過“立法院”同意，“行政院”就可以動支。



洪毓祥說，總預算案3兆350億元中，有2兆7358億元是延續性的計劃支出與法定業務支出，這些可以核實動支執行，不要再欺騙台灣人民。而藍白基於民生優先、程序正當、合乎法理三大原則，也通過新興計劃先行動支案，如TPASS通行月票補助款、重點橋梁行車安全的提升計劃，總計有38項、金額718億元，這已是新興計劃的7成。



洪毓祥指出，新興計劃的其他三成，主要是延續性計劃增加的支出，既然是延續性計劃，為何還要再增加額外支出？因此這部分可以延後。他呼籲，民進黨政府不應再阻擋在野黨提出的先行動支案。