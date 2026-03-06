柯文哲2028再選一次？陳佩琪：尊重他決定

柯文哲妻子陳佩琪接受廣播節目主持人王淺秋專訪。（照：中廣《千秋萬事》提供） 中評社台北3月6日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案遭檢方起訴，案件預計26日一審宣判。柯的妻子陳佩琪今天上午接受廣播媒體專訪，談到柯交保前後的不同時說，柯睡覺時常常做惡夢，對他影響最深的恐怕是去年2月父親柯承發去世時，身為重症專家的他卻沒辦法幫上忙，對柯創傷很大。陳佩琪也提到，柯文哲過去一向強調理性與科學思維，但在父親過世後心境有所轉變，現在對靈媒說法相當在意。



至於未來若柯文哲在2028年再次參選“總統”，她表示，自己會尊重他的決定。



陳佩琪6日接受廣播節目《千秋萬事》王淺秋專訪，主持人問及會不會原諒賴清德和民進黨？陳佩琪說：“青鳥對我的仇恨值這麼的高，你就知道我會不會原諒”。



此外，陳佩琪透露，民眾黨主席黃國昌曾私下詢問柯文哲，是否有意讓她參選竹北市長，認為陳佩琪的形象與竹北高科技產業聚集的環境相當契合，加上當地民眾黨支持度不低。不過柯文哲當時回應，並沒有聽過陳佩琪有參選的打算。



陳佩琪表示，柯文哲在被羈押前睡眠品質相當好，但交保返家後睡得很不安穩，除了因呼吸中止症需戴簡易裝置睡覺外，睡眠時常常還做惡夢。



陳佩琪說，除了因為羈押惡劣環境外，柯文哲做惡夢的原因多半與去年2月時父親去世有關。她說，柯身為台大醫師，在治療上是權威，但柯爸在治療過程中，柯幾乎都在看守所內無法第一時間得知消息。



陳佩琪說，柯文哲在律見時根本不是在談法律，是叫律師去問她，柯爸的病情怎麼樣，律師也只能抄下再轉知給柯。陳表示，柯文哲是重症專家，但父親過世他無法陪伴，完全對他的治療沒幫忙，這對柯的心靈創傷很大。



陳佩琪說，柯文哲雖然是一個醫生、屬於科學方面的領域，“但他現在很相信靈媒，靈媒跟他講說柯爸會來講什麼事情，他馬上去跟人家講”。陳補充，有靈媒跟柯說，柯爸會來這邊講什麼，柯就真的會去問“我爸爸跟你講了什麼”，柯還想問爸爸要不要原諒民進黨。



陳佩琪表示，柯文哲因為沒有辦法回復到過去，那段沒有參與的愧疚感，變得很相信靈媒等，還會問她“我爸爸過世有沒有跟你講什麼、有沒有找我”。陳說，這就是柯的遺憾，才會到處跟靈媒溝通。



主持人再問，柯文哲過去曾經和綠營同一陣線，未來會不會原諒民進黨或賴清德，陳佩琪回應，柯文哲曾告訴她：“我爸爸原諒他，我就原諒他 ”，而她的臉書被青鳥檢舉到下架，青鳥對她的仇恨值到百分之百，真的是“仇上加仇”。



陳佩琪感嘆，柯文哲在司法上面一直挨著打，“真的像賤人賤狗被拖來拖去”，沒有受到公平的對待，不是要什麼特別的對待，只是要在司法上有公平的對待，但真的是“不可得”。



陳佩琪也感謝小草的一路支持，她特別提到，去年3月底柯文哲因為腎結石開刀，大家都不曉得他的情況，只知道他痛得很厲害，大家在外面都很擔心，有些小草甚至就跪在北所外面，就是法律已經沒有辦法了，已經沒輒了，就只好用跪的這種方式來訴求。