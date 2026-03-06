柯文哲擬申請赴日出席兒子東大博士畢典

柯文哲申請赴日參加兒子畢業典禮，民眾黨黨團主任陳智菡回應。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨黨團主任陳智菡接受媒體聯訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，即將於26日一審宣判。柯文哲妻子陳佩琪期待柯文哲24日赴日本參加兒子柯傅堯取得東京大學博士學位的畢業典禮。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡6日表示，確實希望透過律師向法院申請暫時解除限制出境，也不用懷疑柯文哲不回來，但一切尊重法官裁量。



陳佩琪6日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時透露，就讀日本東京大學博士班的兒子去年10月完成論文順利畢業，但一直沒有參加畢業典禮，並特別將畢業典禮的時間延後到今年，而今年畢業典禮定於3月24日，看柯文哲是否有機會參加。剛好是一審宣判前兩天。連兒子東大的教授聽聞後都表示，需不需要寫一封信，讓你轉交給司法單位，說是邀請柯文哲來參加畢業典禮。



陳智菡6日接受媒體訪問表示，其實，柯文哲過去也有想去日本探望兒子的想法，自然陳佩琪則希望能讓柯文哲參加兒子畢業典禮，因此希望透過律師向法院提出申請暫時解除限制出境，但這一切還是要等待法官裁量，委任律師也會研究相關程序。



陳智菡說，時間上確實是比較急迫，因為畢業典禮就在一審宣判前，一提出一定會有很多人討論，但大家不用擔心，柯文哲絕對非常相信自己的清白外，也不用懷疑柯文哲直接在海外不回來。一切程序按照既定流程處理，一切尊重法官裁示。