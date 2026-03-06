夏立言：失去溝通 兩岸關係處極度危險邊緣

海峽兩岸經貿文化交流協會長夏立言。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月7日電（記者 方敬為）海峽兩岸經貿文化交流協會長夏立言6日在講座活動分享當前兩岸關係形勢表示，台灣的和平與永續發展始終繫於一個核心命題，也就是兩岸關係的妥善經營。在台海如此牽一髮而動全身的戰略熱點上，若無法有效處理兩岸分歧，所謂的台海和平永續無異於空中樓閣。



台中市政府經濟發展局與東海大學合辦“台中市AI永續大師系列講座”，6日邀請前陸委會主委、海峽兩岸經貿文化交流協會長夏立言擔任講座，以“務實看待剪不斷、理還亂的兩岸關係及台灣永續發展”為題，分享兩岸關係對產業經濟的影響。



夏立言表示，長久以來，各界總企圖為兩岸關係尋找一個簡單易懂的論述，然而現實卻屢屢證明這是一項極其艱鉅的任務。相較於中國大陸“世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分”的強硬底線，或是部分台灣政治人物“台灣是台灣，中國是中國”的絕對切割，抑或是美國長期以單一“一中政策”作為外交折衝與軍售問題的萬靈丹；這些5秒鐘就能說完的政治口號，往往忽略了兩岸間歷史與現實的深層糾葛。



他認為，兩岸真正務實的解方，必須回歸到歷史傳承與法理基礎，亦即《中華民國憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。依據此特別法與“憲法”架構，兩岸同屬一中，這也是1992年兩岸能達成“九二共識”的底層邏輯。



夏立言提到，事實上，2016年政黨輪替之初，蔡英文亦曾承諾依循“中華民國憲法”與兩岸條例來處理兩岸事務，顯見此一法理框架在穩定台海局勢上，曾是雙方能勉強摸索出的最大公約數，只可惜後續因缺乏互信，被對岸視為“未完成的答卷”而未能延續，到現在賴清德接續執政，兩岸關係走向越趨惡化。



夏立言指出，當前兩岸關係最大的隱憂，正是在於互信機制的徹底崩潰與官方交流的全面中斷，台海衝突可說是近在咫尺。近期賴清德在兩岸關係的稱呼上微調為“中國大陸”，或許有感到一些緊張感，然而，建立互信並非一蹴可幾，也不能僅憑單一的口頭善意來定調，面對兩岸間堆積如山的未解分歧，若無持續性的實質交流作為支撐，點滴的善意終究難以彌合深不見底的鴻溝。

