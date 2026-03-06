張五岳：抗中轉“知中”台灣才能夾縫求生

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月7日電（記者 方敬為）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳6日出席講座，針對近期中東危機對中美關係及3月底中美峰會的影響，他表示，美國與伊朗的區域性衝突並不會直接阻礙中美峰會的進程，作為主導全球格局的兩大強權，華府與北京皆有強烈動機進行風險管控與高層對話。



張五岳提醒，在當前錯綜複雜的地緣政治下，中美兩國都極力避免直接的軍事碰撞，若要論及中美之間唯一可能引爆全面衝突的導火線，唯有台灣議題。呼籲民進黨政府應將“抗中”轉為“知中”，台灣才能在夾縫中求生。



台中市政府經濟發展局與東海大學合辦“台中市AI永續大師系列講座”，6日邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳擔任講座，以“中美大國博弈下兩岸和戰風險指標觀測”為題，分享對當前地緣政治的趨勢及看法。



談到近期中東局勢持續動盪，對中美關係的影響，張五岳認為，中東區域衝突不會阻礙中美峰會，因為兩強都有風險管控與高層對話的需求。即便中方尚未對美國總統特朗普預計於3月底的訪華行程作出公開呼應，但這種“冷處理”僅是北京一貫的外交姿態，去年10月釜山會晤也是如此，並不表示有意推持峰會。



張五岳剖析美國近期的戰略邏輯，他指出，特朗普政府的核心思維高度聚焦於傳統能源的掌控與高階晶片技術的戰略價值，並設法透過在全球地緣政治與能源市場中獲取絕對的影響力，其對委內瑞拉與伊朗的軍事打擊即是基於此一邏輯。



他說，邁入2026年，特朗普為考量年底共和黨期中選舉的政治利益，美國對華策略已悄然轉變，不再尋求直接對抗，而是改採迂迴戰術，甚至在特定領域尋求妥協與合作。在此架構下，3月底的中美領袖會面勢必觸及俄烏戰爭、中東危機與全球經貿等重中之重的議題，但台灣問題絕對是雙方博弈的深水區。

