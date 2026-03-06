傅崐萁為李貞秀打氣　藍白互動熱絡

傅崐萁和包括李貞秀在內的白委們聊天。（中評社 張嘉文攝） 傅崐萁特別走向李貞秀，握手致意加油打氣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）“立法院”今天召開院會，會中處理的議案由於朝野多有共識，加上民進黨“立委”有大約一半的人缺席，攻防的氣氛不如過往緊繃。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁特別趁著空檔，走向民眾黨團的位置，向持續被綠營和官方追打陸配身分議題的民眾黨“立委”李貞秀加油打氣。



傅崐萁和李貞秀握手致意，還用另一隻手拍著李貞秀的手，表達加油打氣的立場。而李貞秀也笑著向傅崐萁回禮，兩人聊了好一下子。



傅崐萁接著一一向在場的其他7位民眾黨“立委”打招呼致意，尤其是獲得民眾黨創黨主席柯文哲支持，唯一留下繼續擔任第三年“立委”的陳昭姿，傅和她聊得非常起勁，另外包括民眾黨團總召陳清龍等人也都和傅有熱絡互動，藍白黨團看起來合作的氣氛仍非常良好。



因“行政院長”卓榮泰日前宣布不副署“立法院”組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，民眾黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行之行徑，提議逕付二讀，也獲得國民黨團的支持，在藍白人數優勢下表決通過。



“立法院長”韓國瑜宣布，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。