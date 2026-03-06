謝龍介：賴在台南支持度未完全轉移到陳亭妃

國民黨台南市長參選人謝龍介出席民調記者會。(中評社 莊亦軒攝) “2026台南市長民調記者會”，出席者左起謝龍介、媒體人王淺秋、政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北3月6日電（記者 莊亦軒）《鉅聞天下新聞網》今日公布台南市長選舉民調結果，民進黨參選人陳亭妃以45.96%支持度、小幅領先中國國民黨參選人謝龍介的40.57%，兩人已經陷入膠著戰。



謝龍介在記者會上表示，民進黨在台南已連續執政33年，地方鄉親對民進黨確實較為“疼惜”，但從此次民調也可看出，賴清德在台南的支持度並未完全轉移到民進黨“立委”陳亭妃身上。他認為，這與民進黨內部初選競爭激烈有關，“兩年來初選砍得刀刀見骨”，造成支持者之間出現裂痕。



《鉅聞天下新聞網》6日公布民調顯示，民進黨陳亭妃支持度為45.96%，國民黨謝龍介為40.57%，雙方差距僅5.39個百分點，在抽樣誤差正負2.48%範圍內，顯示台南市長選戰已呈現高度競爭態勢。



謝龍介6日出席在“立法院”舉辦的“2026台南市長民調記者會”。



謝龍介在記者會中表示，他約兩周前就受邀參加這場民調公布活動，也原本預期兩位候選人都會到場，不過陳亭妃最終未出席。他指出，從這份民調來看，台南很可能成為2026年地方選舉中競爭最激烈的戰區之一，“現在才3月初，選戰氣氛就已經啟動”。



謝龍介指出，台南長期由民進黨執政已33年，地方民眾對民進黨確實存在情感因素，但此次民調顯示，賴清德過去在台南的支持力量並沒有完全移轉到陳亭妃身上。他認為，民進黨內部初選競爭激烈，“刀刀見骨”，兩位參選人長時間的競爭與消耗，也讓部分支持者產生流動。



謝龍介表示，民調顯示他與陳亭妃目前差距約5.39個百分點，已經接近抽樣誤差範圍。他認為這樣的結果某種程度反映出台南政治結構正在變化，也顯示選情仍有很大發展空間。



謝龍介並指出，台南是六都中隱性選民比例相當高的城市之一。過去20年來，不少支持國民黨的選民在民調中往往不願意公開表態，因此民調數字與最終投票結果之間常出現落差。



謝龍介回顧2022年台南市長選舉時表示，當時多份民調顯示他與現任市長黃偉哲差距甚大，例如2022年5月匯流民調顯示謝龍介支持度17%、黃偉哲59%；7月TVBS民調為31%對50%；11月美麗島民調更出現15%對62%的差距。但最終投票結果為謝龍介44%、黃偉哲49%，差距僅約5個百分點。

