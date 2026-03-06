借半導體優勢　台官方加速高速量子運算商轉

國科會6日舉辦台灣高速量子運算戰略發佈會。（中評社 盧誠輝攝） 賴清德6日出席台灣高速量子運算戰略發佈會。（中評社 盧誠輝攝） 台灣半導體研究中心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月6日電（記者 盧誠輝）“國科會”6日公佈台灣高速量子運算科技戰略，希望藉由台灣半導體產業目前在全球的優勢地位，邀請國際優質量子團隊與台灣一起合作，希望能加快高速量子運算系統發展，成為量子運算商用化的關鍵助力。



“國科會”6日在新竹科學園區的台灣半導體研究中心舉辦“高速量子運算國家戰略發佈會”，包括賴清德、“國科會主委”吳誠文、“經濟部次長”何晉滄、“中研院”院長廖俊智等人都到場出席。



賴清德表示，今天的發佈會代表台灣的量子科技已正式從基礎科研的階段，邁入應用實踐的嶄新里程。政府正全力推動“AI新十大建設”，其中“高速量子運算”也是政府推動數位“國防”、資安加密、以及次世代產業轉型的必備工具。未來也將邀請國際優質量子團隊與台灣一起合作，加快高速量子運算系統發展，成為量子運算商用化的關鍵助力。



吳誠文指出，“國科會”第一期計劃目前已成功逐步研發出具競爭力的超導量子位元晶片與矽基自旋量子位元，以及低溫讀取與控制模組。這代表台灣已具備從晶片設計、製造、封裝到關鍵控制與讀取模組的完整自主供應鏈潛力，讓台灣在國際合作的談判桌上擁有了珍貴的對話籌碼。



吳誠文強調，未來高速量子運算的四大戰略包括啟動北部驗證平台、建置南部HPQC算力中心、發展產業供應鏈，並邀請國際合作共同開發軟體與系統。本次發佈會中正式啟用位於北部的“量子電腦次系統驗證平台”，未來也將於南部建置“HPQC 異質混合運算主機”，可補強系統軟體大腦，提供最強大的後端運算支援。



“國科會”表示，第二期量子科技戰略的核心思維為“以半導體優勢邀請國際合作”，將台灣供應鏈實力嵌入全球量子生態系。未來政府將持續作為科研團隊的最強後盾，透過跨部會協作，讓台灣成為全球量子科技發展不容忽視的關鍵賦能者。