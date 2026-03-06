最新首長聲量曝光　蔣萬安超越盧秀燕奪冠

二月份縣市長聲量排名前十名。（圖／網路溫度計提供） 中評社台北3月6日電／《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2月份全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，中國國民黨籍台北市長蔣萬安好感度已超越國民黨台中市長盧秀燕。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，盧秀燕對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。資深媒體人邱明玉認為，蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊。



2月十大縣市首長名次揭曉：第一名國民黨籍台北市長蔣萬安、第二名國民黨籍台中市長盧秀燕、第三名民進黨籍高雄市長陳其邁、第四名民進黨籍台南市長黃偉哲、第五名國民黨籍桃園市長張善政、第六名國民黨籍新北市長侯友宜、第七名民進黨籍澎湖縣長陳光復、第八名無黨籍新竹市長高虹安、第九名國民黨籍南投縣長許淑華、第十名國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚。



根據《網路溫度計DailyView》報導，蔣萬安聲量奪冠的理由，包括2月25日宣布試辦全台首創“育兒減少工時”計劃，相關聲量達30461筆（占比12%），舉辦台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21720筆（占比9%），尤其是台灣基進秘書長吳欣岱質疑吸菸區的設計，更引發討論。二二八事件紀念日相關聲量7866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，獲得好評。



鈕則勳表示，蔣萬安的人設與政績都非常強，抗綠能量滿滿；加上生生喝鮮奶、免費營養午餐與父母提早下班一小時等暖心政策，人設剛柔並濟。綠軍對於圍蔣、打蔣或治蔣，其實沒有清晰的戰略章法，現在衹有零星的炮火去打蔣。



邱明玉認為，藍營似乎開始有人把下一波2028的希望都放在蔣萬安身上，再加上民進黨在台北市沒辦法牽制他，讓蔣萬安變成當年國民黨高雄市長韓國瑜的角色，看起來鋒頭很健。蔣萬安持續蟬聯冠軍，整體輿論呈現“高曝光、兩極評價”的態勢。



第二名的台中市長盧秀燕則因國民黨2026台中市長接班的“姐弟之爭”（楊瓊瓔、江啟臣），相關聲量高達12，461筆（占比14%）。另一個討論高點則是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond F. Greene）半個月內三度訪問台中，被媒體形容為“三顧茅盧”，相關聲量達8，925筆。



《網路溫度計》引述學者專家看法，鈕則勳指出，盧秀燕搞不定藍委楊瓊瓔、江啟臣姊弟之爭的台中選局，侯友宜搞定了新北市選局，變成對照組，藍軍支持者的焦慮容易投射在盧秀燕身上，容易導致負面輿情。



鈕則勳分析，盧秀燕訪美，若外界聯想是搞不定台中選局，藉由訪美重拾2028的手感，這對盧秀燕是不利的。優先順序如果是先搞定台中姊弟之爭僵局，再去訪美，那個力道會完全不一樣。邱明玉補充，對於解決自己的家務事，盧秀燕老是沒法拿出魄力，問鼎2028充滿坎坷。



本研究資料由大數據（股）公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。