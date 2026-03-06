4月斷氣中火全開？市府籲官方守信減煤

台中火力發電廠。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）美國與伊朗軍事衝突，荷莫茲海峽遭封鎖，影響台灣天然氣取得，“經濟部”表示，若天然氣調度困難，燃氣發電手組，4月份啟動燃煤備用機組是“最後手段”，而台中火力發電廠（中火）全台規模最大，台中市政府憂心電廠火力全開，導致空氣污染，呼籲“中央”信守中火燃煤機組拆除期程，並嚴格監督減煤。



台中市副市長鄭照新5日出席“行政院會”，針對近期中東戰火衝擊台灣天然氣供應，籲請“中央”應對能源政策做出明確說明，除具體落實中火“以氣換煤”的拆機承諾，並深入地方舉辦說明會，緩解產業焦慮。



由於台灣的天然氣安全存量，只有11天，“經濟部”評估，倘若4月份天然氣供應受阻，擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心中火“火力全開”。台中市政府表示，依據台中火力發電廠提供數據，截至5日，全廠生煤存量約95.8萬公噸，按近3年平均用煤量估算，尚有30至40天安全存量，雖能源供應暫時無虞，但也呼籲“中央”應確保能源多元採購以穩定台灣能源，切勿因突發事件，動搖天然氣發電的規劃，再次走回大開燃煤發電的老路。



台灣電力公司表示，台中電廠“以氣換煤”進度依“經濟部”規畫進行，首部機組預定今年上線，逐步拆除1、2號燃煤機組，以及將3、4號燃煤機轉為備用，後續二期燃氣機組預計2031年起更新上線後，逐步拆除3、4號機，以及將5至10號機轉為緊備機組，預計在2034年底前，達成中火無煤供電目標。



逢甲大學環境工程與科學系退休教授梁正中向中評社表示，按現行能源政策規劃，未來有高達八、九成的比例仰賴燃氣發電，而天然氣需要外部海運進口，存量僅11到14天，若碰上緊急事件，台灣就會面臨“斷氣斷電”的窘境，現在中東生事，台灣就被波及。



梁正中指出，天然氣若斷供，勢必得以煤電補足，否則勢必無法滿足工商發展需求，包括台積電等高科技業相當耗能，燃煤發電的後果就是造成空氣污染，而台中火力發電廠又是全台規模最大的燃煤電廠，中部人的健康首當其衝，相關現象，值得審慎檢視，能源政策需要檢討。