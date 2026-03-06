霍爾木兹海峽戰雲密佈 翁履中預言結果

旅美教授翁履中（右）與淡江戰略所副教授黃介正。（截自“專家來了”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／美國、以色列聯合空襲伊朗，伊朗則攻擊阿拉伯國家及其海灣鄰國，位於伊朗邊陲的交通要衝霍爾木兹海峽瞬間戰雲密佈。美國德州州立大學政治系副教授翁履中表示，他大膽估算，這場戰爭沒有辦法撐很久。



翁履中5日在中天《專家來了》節目中表示，美國總統特朗普攻打中東，他是且戰且走，令人擔心，因為他沒有想到亞洲盟友的問題，也沒有思考其他國家能源斷供的問題；因為在美國，他不用想這個，但是現在他可能壓力會很大。他認為，這場戰爭真的打不久，並不是要不要的問題、也不是他想不想、更不是美軍強不強，而是不行。因為牽涉的範圍太廣，還有盟友、各國的壓力，包括現在中東地區受到的攻擊，連杜拜都被打了，這些國家怎麼受得了。



翁履中點出，大家都是富豪，富豪、金錢、政治全部綁在一起，誰受得了特朗普這樣子做。所以美國承受到的壓力，不見得完全是在戰場上受到什麼樣的挫折，而是全球政治經濟的變化，負面的衝擊會給川普很大的壓力，甚至美國股市下跌，也會對特朗普造成很大的壓力，尤其是經濟的壓力。因此他大膽估算，這場戰爭沒有辦法撐很久。



淡江戰略所副教授黃介正表示，戰爭打得久不久，要看政治人物的話術。如果一開始你有絕對兵力，但最後的政治目標，你要達到哪裡不清楚的話，且戰且走，到最後又是美國納稅義務人一直付錢去走收不了的攤子。



黃介正指出，除了用兵以外，能源影響到台灣很多，我們台灣當然會受到影響，而受到影響的也不只是霍爾木兹海峽。只要一有戰事，所有飛機全部閃光光，全部都繞道紅海以外的地方或往印度走，都不敢經過這個區域。