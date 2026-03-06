龔明鑫：向美採購天然氣佔比將提升

卓榮泰與龔明鑫（右）答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）中東戰火升溫，導致霍爾木茲海峽遭封鎖，台灣能源高度仰賴進口，特別是天然氣從卡達進口佔比高達25%。台“經濟部長”龔明鑫6日在“立法院”答詢表示，台美簽署的投資MOU中，向美採購天然氣將從現在的10%，增加到2029年的25%，已找到替代來源。



台灣民眾黨籍“立委”王安祥詢問，考慮到其他替代能源，核三、核二評估進度如何？龔明鑫說，核三自主檢查已開始，台電2月13日與原廠西屋簽約，很快就會派人進行安全檢查，看是否有老化需要修正；核三再運轉話也將在3月底送“核安會”。核二則因燃料棒是乾式儲存，需要先把燃料棒拿出來才能做自主安全檢查，時程上會稍微往後。



據“經濟部”能源署資料，台灣石油安全儲量至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天，2027年將會到14天以上。



“行政院長”卓榮泰6日率“部會”首長赴“立法院”進行施政報告並備詢。



王安祥質詢時問及，因中東戰爭因素，業界很擔心因天然氣價格上漲，進一步造成電價上漲，而台灣從卡達進口天然氣高達25%，而目前天然氣儲量只有10多天，是否能透過台美對等貿易協定（ART）或台美投資MOU解決？



龔明鑫回應，我們與美國簽訂的MOU與ART中，採購天然氣會陸續從卡達轉移從美國進口。現在從美國進口約10%，將會慢慢增加到2029年的25%，能有效降低中東地區的影響。



王安祥追問，會否因台美關稅生變造成影響？龔明鑫表示，台美投資MOU中，向美國採購天然氣是政策，本來就有這樣的打算，天然氣進口部分已找到替代來源。王安祥強調，台灣的能源政策需要多元，從此次美伊戰爭就能看到地緣政治對台灣能源供應的重要性。