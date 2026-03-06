卓榮泰：接回246人還有108台人滯留中東

“行政院長”卓榮泰（左）與台“外交部次長”陳明祺答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）美伊戰爭不少台灣人滯留中東地區，甚至組織自救會尋求返台管道。“行政院長”卓榮泰6日表示，經過政府努力，這3天有8個團體、246人回到台灣，其他還有6個團體、108人會持續聯繫，願意回來的，一定想盡辦法讓這些人回到台灣。也期待當地空域開放後，與對方洽商包機，將台灣民眾接回來。



“行政院長”卓榮泰6日率“部會”首長赴“立法院”進行施政報告並備詢。



台灣民眾黨籍“立委”王安祥質詢時問及，中東地區還有非常多僑民、旅遊的台灣人，他也接到幾個求救聯繫，可以感受到心理非常不安，目前政府整體的策略到底如何？



卓榮泰回應，第一時間已請台“外交部”、“交通部”主動找到當地旅行團團客、自由行遊客，除表達關心外，也安排洽購機票回台，或是由陸路到開放空域的國家返台。我們也期待，若當地空域開放，政府考慮與對方洽商，經由對方同意，採包機方式接回來，但這取決於空域是否開放、安不安全，這部分還在努力中。



台“外交部次長”陳明祺說，有要求駐館人員到場服務，也希望在中東地區的台灣民眾到台“外交部”網站登錄，讓我們聯繫得到，我們只要看到機票就會通知，也會向航空公司交涉機票價格等。若民眾在空域沒開放的國家，則安排陸路移動到空域開放的國家，如卡達，在4日晚上第一團有10個人從陸路到沙特阿拉伯的利雅德，並安排班機到台灣。