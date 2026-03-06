直播喊“斬賴清德狗頭”　館長出庭否認犯行

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／知名網紅“館長”47歲的陳之漢，因去年在直播中發表“把賴清德的狗頭斬下來”，針對賴清德的激烈言論，遭新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。新北地方法院今天早上首度開庭審理，陳之漢於上午9時15分親自抵達法院應訊。今日庭訊過程極為迅速，僅歷時約2分鐘便宣告結束，陳之漢當庭否認所有犯行。



館長於今日上午8時57分到達新北地院，現場還有粉絲聲援並大喊“館長加油”，館長也跟他們握手致意。館長也表示，開庭完後會接受訪問，而新北地院開庭僅2分鐘即結束，館長否認犯行。



去年10月5日，陳之漢在YouTube進行直播，直播過程中，他針對大陸演練對台斬首行動的新聞進行評論，並說出“精準斬首”、“把賴清德的狗頭斬下來”等言語。因此刑事局認定其言論涉及煽動暴力及恐嚇“總統”安全，報請檢方指揮偵辦。



根據檢方調查，陳之漢在直播中的發言，陳之漢將新聞報導延伸至對“國家元首”的具體威脅，足以危害公共安全及“總統”生命案全，雖然陳之漢主張其受言論自由的保護，但檢方認為內容已逾越社會相當性；陳之漢去年10月諭令15萬元交保後，於今年1月正式提起公訴。



今日法院首度針對起訴內容進行審理，對於檢方指控的恐嚇公眾等罪名，陳之漢全盤否認，而法官在確認相關身分與訴訟權利後，僅用時2分鐘結束案庭，全案將進入後續實體審理階段。