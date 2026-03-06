綠委翹班？陳智菡：譴責卓榮泰僅29位反對

民眾黨對卓榮泰提出譴責案，黨團主任陳智菡在臉書發文表示看法。（照:陳智菡臉書） 中評社台北3月6日電／“行政院長”卓榮泰先後拒絕副署多項“立法院”通過的法案，民眾黨“立院”黨團今天（6日）對卓榮泰提出譴責案，經表決53票同意、29票不同意，全案逕付二讀，隨後交付朝野黨團協商。對此，台灣民眾黨“立院”黨團主任陳智菡質疑，“民進黨“立委”剩幾位？”



陳智菡6日在臉書發文表示，民眾黨“立院”黨團提出卓榮泰譴責案，衹有29位民進黨“立委”反對。民進黨一直擋的新興計劃先行動支案，一樣還是有29人反對TPASS、搶救少子化、重點橋樑安全計劃預算動支，“民進黨‘立委′剩幾位？”



民眾黨團指出，卓榮泰任內覆議“八戰八敗”，卻不願正視民意反撲。覆議失敗後未回歸制度，反淪為不執行、不作為、不守法之“三無閣揆”，甘願作為架空立法權之打手，將台灣推向全面綠色威權。



民眾黨團批評，賴清德日前邀集五院院長茶敘倡議團結，實為虛情假意之政治秀；其口說捍衛“憲法”卻視法律為無物，實為台灣民主最卑劣的背叛者。民進黨“立院”黨團對民眾黨之提案表示反對，最終經表決結果，53位“立委”同意逕付二讀，29位“立委”不同意，全案交付朝野黨團協商。



臉書粉專“政客爽”也爆料，表決時，民進黨51席“立委”，有22人翹班，狠酸“五一戰隊，現在變透明戰隊。”



2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事昨開打，中華隊繼昨不敵澳洲隊敗北，今將迎戰實力堅強的日本隊。有部分“立委”昨就已到東京要為中華隊加油。



政客爽在臉書發文嘲諷道，全民瘋棒球，沒有媒體版面民進黨就不用演了，一起翹班回家躺。他說，“民進黨整天靠北總預算問題TPASS經費沒了，結果“‘立法院′表決718億有關民生的新興預算優先動支，民進黨有29人反對，剩下22人通通翹班沒來！”



政客爽點名包括王定宇、賴瑞隆、吳思瑤、王義川、許智傑、邱議瑩、林楚茵、林俊憲、鍾佳濱等人都缺席。粉專狠酸，“說好的五一戰隊，現在變透明戰隊，一起爽領薪水讓綠營支持者變北七。”