中火將火力全開？台“經長”：還沒有

“行政院長”卓榮泰與台經長龔明鑫答詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）美國、以色列對伊朗開戰，導致全球能源受到衝擊，台灣進口天然氣發電也受影響。中國國民黨籍“立委”蘇清泉今天在總質詢時，對於台中的火力發電廠要全力支援，表達擔憂，強調燒媒發電引發的空氣汙染會嚴重影響民眾健康，讓醫生非常忙。“經濟部長”龔明鑫對此回說，“還沒有（指重啟燃煤火力發電），不會啦！”



龔明鑫強調，現在重心就擺在如何補足中東這缺少的30%天然氣，不管是提前調貨，或者是在現貨市場買也好，都希望把這30%補足，這才是最重要的工作。



“行政院長”卓榮泰今天率領龔明鑫等部會官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢。



蘇清泉質詢時提到，台灣的天然氣來源有1/3從中東的霍爾木兹海峽而來，另外是美國和澳洲各1/3。現在中東戰火影響少了三分之一，中部的“立委”都拜託他今天來問卓榮泰，台中港那6支煙囪是不是要重新啓用了（指燒煤炭的火力發電）？



龔明鑫對此趕緊回說，還沒有，不會啦！他強調，現在就是透過調貨和在現貨市場買的方式，希望把這缺的30%天然氣補起來，目前看來沒有問題。



蘇清泉說，中東戰事引發的能源危機，雖然還沒有很嚴重，但如果再拖下去，問題就出來了。如果台灣再燒煤炭來發電，造成空氣污染影響民眾健康，那醫生就要忙了。龔明鑫則再次強調，目前還沒有要重啟燃煤發電。

