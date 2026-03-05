中評專論：民進黨黨運全押在中東戰爭了！

卓榮泰與“經長”龔明鑫（右）6日在“立院”答詢能源問題，臉色沈重。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（評論員 林淑玲）美以伊戰事持續升高，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，切斷原油、天然氣動脈，衝擊全球經濟。台灣近半發電靠僅有11天安全儲量的進口天然氣，一旦斷炊，最快4月啟動燃煤發電。屆時不論是狂燒媒造成空污，或電力不足、輪流限電，導致台積電也電力短缺、全球股市重挫等，民進黨就很難翻身了。



民進黨政治人物最近都在瘋棒球，綠委成群結隊飛到東京看2026WBC世界棒球經典賽，為台灣隊加油，大嗨特嗨，嚴峻的能源供應危機卻正在侵蝕台灣的生存命脈。



台灣天然氣發電占比高達47.9%，安全儲量衹有11天，卡塔爾是台灣主要氣源，受困霍爾木茲海峽遭封鎖運出不來。台官方稱3月供應無虞，但“經濟部長”龔明鑫已直言，若戰事時間拉長，最快4月將啟動燃煤備用機組發電。



如果中東戰事停不下來，台灣燃媒發電從現行的約3成佔比，提高到100%，最慘的將是台中。中火目前是台灣最大火力發電廠，擁有10部燃煤機組及4部氣渦輪機組，約佔全台燃煤發電的3成。台中市肺癌死因高居各類癌症之首，連續多年蟬聯死因第一名，死亡率高於全台平均並居六都前三高，一直被指向與燃煤發電有關。



只要台灣啟動全燃煤發電，整個中部地區空氣品質全部完蛋，民進黨還要選舉嗎？台灣衹有3萬6千平方公里，空污再隨著風力往北向南飄，全台都會遭殃。會導至這狀況，就是民進黨“非核家園”能源政策，讓全台重押昂貴又穩定性不足的天然氣，且屢勸不聽。



在此之前，許多學者專家原本最擔心少了核電，兩岸關係這麼差，大陸只要封鎖10多天不讓運氣船入港，台灣就垮了，沒想到台海風平浪靜，遙遠的中東打仗，這次就可能擊垮台灣的能源供應。



而且，台灣現行石油安全儲量90天、煤炭30天、天然氣11天，如果中東戰事拉長，台灣可能將面臨電力不足，要輪流供電等狀況。