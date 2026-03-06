栗正傑讚伊朗無人機厲害　可打以色列核設施

退役少將栗正傑。（截自“全球大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／美國、以色列和伊朗交戰進入第七天，美國總統特朗普呼籲伊拉克境內的伊朗庫德族部隊對伊朗發動攻擊，還傳出美軍已經向韓國談到調動包括愛國者飛彈等駐韓武器。伊朗革命衛隊聲稱在波斯灣北部海域襲擊一艘美國油輪造成起火燃燒，軍方官員更表示如果以色列和美國試圖顛覆伊朗現行政權，以色列境內的核設施將成為伊軍攻擊目標。對此，退役少將栗正傑分析伊朗這一步不無可能，同時他也指出，伊朗的無人機大軍非常厲害，削弱了美以戰線。



栗正傑5日在中天網路節目《全球大爆卦》中表示，伊朗最厲害的就是把每一種武器的性能發揮到極致，他用無人機去攻擊美國的薩德飛彈系統，因為薩德是反飛彈系統，伊朗不用飛彈去打、用無人機去打，你說伊朗是不是很厲害，當把你美國雷達打掉之後，再用飛彈去打美軍的基地設施。



栗正傑指，無人機在俄烏戰場上，就已經證明是未來戰爭當中，可以改變戰爭很重要的武器，尤其伊朗是生產無人機的大國，連俄羅斯也要跟伊朗購買見證者-136這款無人機。伊朗在經過去年的戰爭，將這款無人機改良後，速度更快，時速可達500公里，飛行距離可以到300公里。伊朗將美國的防空雷達系統打掉之後，再用小型的無人機來遂行一場不對稱的戰爭，攻擊你所有的目標。



接著栗正傑進一步分析，伊朗的無人機打的是什麼，是海灣周邊的一些國家包括杜拜、卡達、烏代爾空軍基地，甚至到伊拉克美軍的基地，這些都在射程大概2、300公里，都是無人機攻擊的範圍，伊朗趁此將美國的防空導彈拘束在這個地方，沒辦法轉用到以色列，緊接著伊朗再用長程的超高音速導彈來攻擊以色列，包括可能會打以國的核設施目標。



栗正傑認為，雖然說伊朗沒有核子武器去打以色列，但是伊朗可以打以色列的核設施，如果打到核設施效果就跟丟一枚核子彈一樣。俄烏戰爭那時候烏克蘭為什麼會去打（俄羅斯）庫斯克，就是看上庫斯克核電廠，打到核電廠之後就可以用這個核電廠的核能的輻射，來威脅俄羅斯談判。



栗正傑強調，伊朗不見得打得到以色列的核子彈，因為在庫房裡面，只要打到核反應堆、打到重水設施，就會造成核擴散，跟打核子彈地面效果是一樣的。我們知道以色列國土沒有甚麼縱深，一旦被核污染之後，恐怕就是滅國之災。