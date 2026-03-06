美伊戰爭美軍4架F15墜毀　張延廷點關鍵

針對美伊戰爭美軍4架F15戰機墜毀，台灣前空軍副司令張延廷張延廷點出關鍵。（截自“全球大視線”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／美軍3架F－15E戰機傳遭友軍科威特誤擊墜毀，還有美國空軍一架F-15E戰機4日淩晨在伊朗西南部執行打擊任務時，被擊落墜毀，目前美軍已有4架F－15墜毀。台灣前空軍副司令張延廷質疑，他們的火力分配、火力協調、聯合空中指揮到哪裡去了？這有問題。他也直言可看得出來，在這個高張度的狀況之下，戰鬥機失事的機會就會增加。



《中時新聞網》報導，張延廷5日在中天《全球大視野》節目中表示，前面是科威特F－18超級大黃蜂把F－15E打下來，F－18打到美國的F－15E，他們的火力分配、火力協調、聯合空中指揮到哪裡去了，這有問題，都是美國的武器，美國飛機打美國人，而且誤擊，就在科威特裡面。



張延廷接著表示，現在這一架F－15E則是在阿曼灣這邊墜毀，是不是伊朗的地對空飛彈幹掉的，這有待驗證，還是又是自己誤擊了，自己人打自己，也不能完全排除，目前消息有限；是否自己打自己、還是伊朗的地對空的飛彈幹掉的？他認為都要考量。



張延廷指出，這4架F－15E的8個飛行員，通通彈射跳傘逃生成功。反正美國飛機遲早30年、40年都要報廢，這一次沒有辦法，保命優先。但是我們也看出來，在這個高張度的狀況之下，戰鬥機失事的機會就會增加，像驚弓之鳥，有時候就會自己人打自己人，忙中出錯；不是每個人都很冷靜，然後判斷很敏銳，然後敵我都很清楚，不會這樣，有的人會有誤失，在高張度的情況下，就會誤判。



張延廷點出，因為很緊張，一發射可能就會打到自己人，這時敵我識別器有沒有發揮作用？密碼對不對？然後有沒有飛彈安全走廊？有沒有火力協調小組？有沒有聯合空中作戰指揮中心？這是有很多機制的。環節一出錯，不是被別人打，就是被自己人打，因此都不能有任何錯。但神仙打鼓也會有錯，鴨蛋再密也有縫啊，沒有辦法，作戰沒有萬無一失的，緊張張度越高，出錯的機率就越大，成正比，這是一定的。



