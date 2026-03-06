馬祖擺暝文化季　過元宵比過年更熱鬧

今年擺暝文化季由北竿芹壁境主辦，活動包括坂里村的“燒馬糧”、芹壁境天后宮的“元帥點戲”等儀式。（連江縣政府提供） 中評社台北3月6日電／馬祖元宵節慶活動正式展開，充滿宗教信仰與傳統民俗色彩的“2026擺暝文化季”自2月27日點燈啟動後，各項儀式與活動陸續登場，鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，吸引眾多鄉親與遊客共襄盛舉，讓整座島嶼沉浸在濃厚的節慶氛圍之中，展現馬祖“過元宵比過年更熱鬧”的地方特色。



“擺暝”是福州話，為“排夜”的意思，就是在夜晚的時候排放供品祭神酬神，在每年的元宵節前後舉行，夜間各廟宇的神還會出宮繞境，以祈求全境平安。此習俗最早源自於福州長樂、連江一帶，流傳至馬祖成為一年當中最重要、最盛大且特有的節慶活動。



今年擺暝文化季由北竿芹壁境主辦，活動期間串聯多項傳統祭儀與民俗活動，包括坂里村舉辦的“燒馬糧”、芹壁境天后宮的“元帥點戲”及各聚落宮廟遶境祈福、迎神祭典等，形成一連串熱鬧的元宵宗教文化活動。各地信眾跟隨神轎穿梭聚落街巷，鞭炮煙霧瀰漫、鼓聲震天，呈現獨特的海島節慶景象。



其中，坂里村舉行的“燒馬糧”儀式格外引人注目，活動中神轎在濃密鞭炮煙硝中前行擺動，象徵為神明準備兵馬糧草，也祈求新的一年平安順遂，熱鬧的迎神隊伍穿梭村落巷道，展現傳統信仰與聚落共同參與的文化特色。



另一項特色儀式則是芹壁境天后宮舉行的“元帥點戲”。依循傳統，由鐵甲元帥指示“要看戲”，安排在地居民組成的素人京劇團登台酬神演出，戲台前香火鼎盛，村民與遊客一同觀戲，呈現人神共樂的民俗景象。



