張景安：靠山山倒靠人人倒　台灣不能單押美

政大阿語系主任張景安接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）美國、以色列對伊朗開戰，戰火已蔓延到多個中東國家，國際的戰爭氛圍對於台灣能有什麼啟示，台灣政治大學阿拉伯語文學系副教授兼系主任張景安向中評社表示，就是靠山山倒，靠人人倒，美國對盟友的政策往往隨國際情勢與自身利益而變動，台灣不能把所有資源都押在單一國家身上，否則一旦局勢改變，便可能面臨被放棄的風險。



張景安是英國愛丁堡大學國際關係學系碩士、伊斯蘭和中東研究博士，目前為政大阿拉伯語文學系的副教授兼系主任，研究專長為中東研究（專注於大敘利亞地區）、難民、移民、離散和跨國主義。



針對此次美以對伊朗的軍事行動，張景安指出，目前的作戰方式仍以空襲為主，美國並不想大規模派兵進入伊朗境內，主要原因在於避免重演2003年伊拉克戰爭後長期陷入泥淖的情形。一旦派兵進入並造成大量美軍傷亡，不僅戰事可能拖長，也會對美國總統特朗普在國內的支持度造成衝擊。



他表示，伊拉克戰爭的經驗對美國仍具有深刻影響。當年戰後局勢失控，美軍長期駐紮並承受巨大政治與軍事成本，因此在當前情勢下，美國更傾向以空襲、精準打擊等方式進行軍事施壓，而不願輕易投入地面作戰。



談到美國與以色列的關係是否因為此次聯手作戰而更加緊密，張景安認為，美以關係其實長期以來都非常穩固，並非因為一次軍事行動才出現變化。他指出，美國在中東政策的核心長期圍繞三個因素，冷戰時期對抗蘇聯、確保能源供應，以及支持以色列的安全。



張景安說，在冷戰時期，美國進入中東的重要目的之一是與蘇聯爭奪影響力；隨著石油資源的重要性提升，中東又成為全球能源供應的關鍵地區，因此確保能源安全成為美國政策的重要考量。與此同時，以色列建國之後，美國也長期將保護以色列安全視為中東政策的重要目標。



他指出，雖然現在美國的能源來源已逐漸多元化，不再像過去那樣高度依賴中東石油，加上蘇聯解體後冷戰格局消失，但支持以色列仍然是美國中東政策的核心之一。無論是共和黨或民主黨的總統，在選舉期間幾乎都會公開表示支持以色列，很少有人會在這個議題上與以色列保持距離。



張景安表示，美國政壇長期存在強大的親以色列力量，相關遊說團體在政治與經濟領域都具有影響力，因此無論哪一黨執政，美國與以色列之間的戰略關係都相當穩固。相較之下，美國與其他中東盟友的關係則未必如此穩定。

