高雄日光海島生活節　關島總督古蕾露出席

關島總督古蕾露（中間黃衣）6日受邀出席“2026日光海島生活節”，在介紹美國關島的攤位擺拍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）高雄市政府與美、日、菲、泰駐台代表機構共同舉辦的“日光海島生活節”6日傍晚登場，集結各國美食市集與音樂演出，吸引年輕人到場。剛與高雄締結姊妹市的關島總督古蕾露也受邀出席，除在台上高呼大家享受派對，也在攤位前與民眾互動。



2026日光海島生活節於6日傍晚在高雄中央公園開幕並展開為期3天活動，今年是第二屆，由高雄市政府攜手美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處共同舉辦。



民進黨籍高雄市長陳其邁表示，高雄是一座充滿活力與多元文化的海港城市，讓每一位在此生活與打拚的朋友，都能感受到高雄是溫暖的“第二個家”，期盼透過日光海島生活節，讓市民與國際友人進一步交流互動，深化彼此理解與連結。



美國在台協會高雄分處處長張子霖表示，全台只有在高雄有辦這樣的活動，讓美、日、泰、菲聚集一起，今天更是連關島總督都來了。他還說每次陳其邁都提醒他吃飽沒，害他越來越大隻。發言相當幽默，他也不忘介紹有美國食物與夏威夷樂團表演。



關島總督古蕾露表示，關島與高雄締結姐妹市了，感謝受邀來參加第二屆的派對，她強調海島人都很喜歡派對，也喜歡吃東西，更喜歡把別人餵飽。她認為藉活動彼此分享知識、美食、舞蹈、運動、生活方式是很棒的方式，要大家盡情享受派對。



關島面積544平方公里，約為台北市面積的兩倍，人口數約17萬人。關島總督是美國非建制屬地關島的行政首長，地位相當於美國其他州的州長。關島總督每屆任期4年，由關島人民直接選舉。因關島總督到訪，活動也出現許多外事警察、保鑣。