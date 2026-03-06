台守護民主連線：莫讓軍購斷送兩岸和平

台灣人民守護民主正義連線籌備會6日上午前往立法院，呼籲朝野“莫讓1.25兆軍購，斷送兩岸和解與挽救民生的契機”。(照：台灣人民守護民主正義連線籌備會) 中評社台北3月6日電／“立法院”今日將“行政院”版及國民黨團版的軍購特別條例付委審查，台灣人民守護民主正義連線籌備會上午前往“立法院”，多個政黨及社會團體共同呼籲朝野“莫讓新台幣1.25兆軍購，斷送兩岸和解與挽救民生的契機”，表示緩軍購才是正確的道路，不應就此棄守，要以俄烏、以巴、美伊三場戰爭為鑑，看透美國軍工複合體的本質，希望在野黨珍視得來不易的兩岸和解契機，莫讓軍購斷送兩岸長遠的和平。



行動記者會由勞動黨副秘書長許孟祥主持，指出美國跟以色列對伊朗的女子小學進行轟炸，造成165位年輕女學生身亡，當全世界都在譴責美國暴行時，台灣的“立法院”卻要付委審查1.25兆對美軍購，朝野甚至還在吵是要4000億還是3800億，完全違背台灣民意不希望戰火出現在台海、出現在兩岸孩子身上，以及對兩岸和平和解的期望。因此今天來到“立法院”表達遺憾並同聲譴責，特別是在野黨的“立委”們必須給台灣人民一個交代。



勞動黨主席吳榮元向“立法院”的在野黨喊話，過去反軍購的堅持是對的，因為廣大基層民意要安全、要和平、要發展、要民生，結果天堂有路不走，偏偏要往地獄鑽。



吳榮元質問台灣備戰到底要打什麼戰？兩岸法理一中本就是一家人，能讓台灣安全和平的，就是堅持兩岸同屬一中，回到一家人的立場，只有“台獨”才會造成台海危機，絕對不是靠美國，也不是靠什麼武器。提醒在野黨要堅持走對的路，才會有廣大民意支持。



觀察雜誌社發行人紀欣指出，自去年賴清德提出1.25兆“國防”預算後，至今這麼長的時間裡，賴清德、行政機構完全沒有解釋過軍購內容，只講一句“‘國防’不能打折”，當美國聯邦最高法院判決川普對等關稅非法無效時，台灣完全有底氣拒絕美國軍購，但在野黨卻一步步退讓。當美國聯合以色列去打伊朗，川普的獨裁被全世界人民唾棄反制，台灣卻背道而馳、淪落到這個地步，相信歷史很快就會告訴台灣人民，兩岸和平發展、和平統一才是台灣真正要走的未來道路。



祖國文摘雜誌發行人戚嘉林表示，當國際局勢動盪之際，大陸兩會在拼經濟，台灣“立法院”卻在拼軍購，眼前大陸為避免台灣誤判情勢，在兩會政府報告再次明確重申打擊“台獨”、反對外部勢力干涉的紅線，並重申一中原則九二共識基調，釋出巨大善意。大家都看到俄烏戰爭、印巴戰爭、美伊戰爭的慘烈，台灣人口密集又沒腹地也沒縱深，根本承受不了戰爭，台灣應把握大陸釋出的善意，回到正確的軌道，才能以對話代替對抗。



統一聯盟黨秘書長熊羿、夏潮聯合會秘書長林聲洲、孫文南院院長汪明生、兩岸犇報網路主編陳崇真也到場發言，呼籲在野黨珍視兩岸和解契機，回歸具建設性的兩岸和平路線，以對話取代對抗，拒絕無止盡的軍購天坑，莫讓軍購排擠民生社福、斷送和平。台灣人民守護民主正義連線籌備會研究員周湧（Hayung Yukan）特別回應民進黨原住民“立委”伍麗華的點名批評，再次強調高額軍購對原住民偏鄉部落的權益損害。



活動最後，勞動黨秘書長王武郎強調台灣人的尊嚴，指出兩岸關係穩定和平的“三大支柱”：一、堅持兩岸一中的“憲政”法制，回歸依法行政，從根源消弭對立；二、依據《兩岸人民關係條例》，保障兩岸人民交流的法定權利，以交流化解誤解；三、推動“和平紅利稅捐”，將兩岸經貿交流衍生的稅收，提撥一定比例專款用於社會福利，讓和平的成果真正惠及基層民眾。並在最後呼籲在野監督力量，必須為避戰和平、為同胞民生福祉負責！