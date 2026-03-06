陳其邁感性談將卸任　柯志恩、賴瑞隆搶回應

2026高雄日光海島生活節6日傍晚舉辦開幕式，民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委賴瑞隆、藍委柯志恩都到了。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，賴瑞隆、柯志恩6日共同現身高雄日光海島生活節，民進黨籍高雄市長陳其邁還有感而發喊話“不管誰當選都要延續辦活動”，賴、柯上台也爭相回應“明年要續辦第三屆”，替選戰鋪梗。



2026日光海島生活節於6日傍晚在高雄中央公園開幕並展開為期3天活動，今年是第二屆，由高雄市政府攜手美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處共同舉辦。



由於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、綠委許智傑、藍委柯志恩都有到場參加。民進黨籍高雄市長陳其邁致詞時表示，還先介紹柯志恩、賴瑞隆都要參選高雄市長，並強調“我任期到今年底結束，也希望不管誰當選都要把活動延續下去”。



對此，賴瑞隆上台致詞時也表示“明年讓我們舉辦更盛大的第三屆活動，祝福大家新年快樂。”柯志恩上台時也不甘示弱“我們答應陳市長的承諾，第三屆絕對請陳市長我們最佳的VIP，然後一定把活動繼續下去。”



由於今天剛好也是民進黨高雄市議員初選民調全部完成，賴瑞隆6日中午先在臉書發文強調“初選結束是團結的開始，將攜手共進，讓高雄的未來繁榮發展”，下午又馬上跑來與陳其邁合體，會後還緊跟著陳其邁逐一逛攤位，品嘗小吃與飲料。