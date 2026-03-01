美伊戰爭　張延廷：無陸戰難取得決定性結果

前台灣空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月7日電（記者 張穎齊）美伊衝突持續升溫，中東戰局備受關注。前台灣空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪表示，美國對戰爭情勢過於樂觀，若未派遣地面部隊，很難取得全面勝利。



張延廷分析指出，美國對戰爭時間的預估過於樂觀，原先認為4天、4週甚至4週就能結束戰事，但目前戰事持續延長，情勢顯然比預期複雜，美方原本判斷透過空襲行動、造成伊朗大量傷亡，伊朗民眾可能反政府甚至成立親美政權，但實際上卻出現反美情緒升高的情況，伊朗民眾甚至抬棺抗議。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位現役即具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。現為中國國民黨台北市黨部副主委。



張延廷向中評社表示，美國火力運用也面臨壓力，例如愛國者飛彈需求大增，甚至從韓國調撥，但愛國者飛彈一年產量約600枚，若戰場每天消耗百枚，庫存很快就會用盡。



他指出，目前美國並未規劃派遣地面部隊，若僅依賴空中打擊很難取得決定性勝利，若要從美國本土調動裝甲部隊或重裝戰力，仍需時間，而現階段輕裝部隊戰力不足，整體戰略規畫並不完整。



張延廷認為，隨著戰事拖長，國際壓力與能源壓力都會同步上升，石油價格上漲也與戰爭有關，美國如何對外界交代並處理後續問題，將愈來愈棘手。

