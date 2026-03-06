張延廷：政治版軍購“向美表忠”卻兵力不足

前台灣空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月8日電（記者 張穎齊）藍綠白對“國防”特別預算與軍購版本爭論不休，三版均於6日付委。前台灣空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪表示，台灣軍購目前已從專業軍事路線走向政治路線，變成“向美國表忠”，而非真正為建軍備戰，台灣目前最大問題是兵力不足，卻過度強調軍購，導致整體“國防”政策“失真失準”。



民進黨支持的“行政院國防部”編列“國防”特別預算版本為新台幣1.25兆元，台灣民眾黨“立法院”黨團推出4千億元版，中國國民黨團則推出3800億加N版。民眾黨團版已付委，“政院”版、國民黨團版也於6日付委員會將審查。



張延廷表示，目前軍購討論已從軍事專業轉為政治操作，“不是為了建軍備戰，而是走政治表忠”，若如此軍購就失去意義。他舉例說，如果有200匹馬卻衹有100名士兵，軍隊根本無法有效運作；同樣道理，若兵力不足卻持續擴充武器裝備，並不符合實際需求。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位現役即具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。現為中國國民黨台北市黨部副主委。



張延廷向中評社指出，台灣目前兵力缺口嚴重，缺額約5萬人，且有4分之1志願役服役不到1年就要離開部隊，在外界頻頻討論兩岸可能於2027年發生衝突之際，軍隊應該專注於備戰，但現在“國防”高層卻過度熱衷軍購，反而忽略兵力問題。



張延廷說，台灣人口約2300萬人，若硬要打造遠超需求的軍備體系，就像“蓋4000萬人住的房子”，並不符合實際需求。他也引用數據指出，截至2025年底，“國軍”現役人數約23萬人，但志願役人數逐年下降，2024年6月已降至約15.3萬人，創2018年以來新低。

