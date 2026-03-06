劉德海：伊朗戰事拖長　衝擊特朗普民調

台灣政治大學外交系兼任教授劉德海。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月7日電（記者 莊亦軒）美國與以色列聯手轟炸伊朗衝突升溫，國際社會高度關注戰局走向。台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，美國此次對伊朗動武，很大程度受到以色列安全考量影響，但這場衝突若持續升級，極有可能成為美國總統特朗普第二任期的重要轉折點，甚至對其國內政治與期中選舉帶來衝擊。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海指出，美國此次軍事行動背後的重要因素之一，是以色列的戰略安全需求。隨著加薩局勢逐漸受到控制，以色列將主要安全威脅重新指向伊朗，因此美國在某種程度上是在替以色列處理長期戰略對手。美國其實“不應該去捅這個馬蜂窩”，因為伊朗與其他中東國家的情況不同，其內部具有強烈宗教動員能力，一旦戰事持續升級，未必會迅速出現政權崩潰情況。



劉德海分析，從軍事層面來看，美國仍具有壓倒性優勢，但若戰事拖長，美國在中東的軍事資源與彈藥供應也會面臨壓力。他指出，即使美國調動東亞與歐洲盟邦的防空系統，例如愛國者飛彈，也頂多只能支撐一段時間，“如果衝突長期化，美國自身也會受到彈藥準備量的限制”。



劉德海認為，目前美國並未直接投入地面部隊的重要原因之一，就是避免陷入類似伊拉克或阿富汗的長期戰爭。華府目前可能考慮利用庫德族勢力在伊朗境內發動地面攻勢，但這種策略仍存在高度不確定性。

