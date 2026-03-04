中評關注：切割青鳥　民進黨路線要調整？

賴清德在台南滿意度輸給現任市長黃偉哲。（《鉅聞天下》提供） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”沈伯洋在網路發言指出，“青鳥”與民進黨支持者價值觀不一致，還說青鳥只是有部分是民進黨支持者。由黑熊學院創辦人出來對“青鳥”進行定義，切割與民進黨關係，這是否代表賴清德也擔心持續走偏激路線，不利民進黨年底選舉，正盤算著要進行路線調整。



賴清德最近幾個觀察點似乎在路線上有些調整。首先這個會期換掉“萬年總召”柯建銘，上場的是較為溫和派的新系“立委”蔡其昌，而蔡不只是新系與英系關係也不錯，在黨內領導不若柯這麼強勢。蔡以總召身份出席首次朝野協商時，“立法院長”韓國瑜對蔡似乎包容度也較高。



第二，是賴清德在2月24日出席海基會大陸台商春節活動致詞時表示，多次以“中國大陸”稱呼，強調從蔡英文到他任內，政府都希望兩岸能夠維持現狀。賴過去多以中國稱呼，最近改口稱中國大陸是一時，還是長期策略上的改變，有待後續持續觀察。



第三，現在由不分區“立委”沈伯洋出面提及青鳥其實與民進黨價值觀不一致，還說青鳥只有部分是民進黨支持者，有切割民進黨激進支持者“青鳥”的意味。沈是不分區，也被認為是賴系人馬，由黑熊學院創辦人來發言切割青鳥，想要與青鳥保持距離，也有點要撇清民進黨對大罷免失敗的責任。



6日最新一份《鉅聞天下》公布的台南市長選舉民調，可看到除了中國國民黨“立委”謝龍介對上民進黨提名綠委陳亭妃差距拉近外，其中賴清德在台南滿意度48.38%，竟然輸給民進黨現任台南市長黃偉哲52.80%。賴的光環連在台南政治本命區都褪色，這是否代表賴清德上台以來的路線出現極大問題，連台南基本盤的支持者都對賴產生疑問。