張競：伊朗學毛澤東“你打你的、我打我的”

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊後，戰事已進入第六天且持續升級。中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競向中評社表示，美國靠火力投射，伊朗整個是有系統化的還擊，專門打美國軟肋，讓美國知道痛，且伊朗開始“你打你的，我打我的”，頭痛的是有時間壓力的特朗普。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



美國、以色列聯手2月28日開始攻打伊朗，張競表示，美國還沒有做好完全準備就匆促上馬。從委內瑞拉總統馬杜羅1月被抓再到2月開戰伊朗，短短兩個月時間可以集結多少部隊？很難。而武力投射分為兩種，一種叫火力投射，一種叫兵力投射。火力投射的話，就看被打的對象，能不能有組織性抵抗，看有沒有系統化的還擊。



張競表示，可以看到，目前伊朗所有的還擊，表現出相當程度的系統化，也就是有調整目標與輕重緩急，也出現某些高報酬目標、高價值目標、或者具時間敏感性的目標，呈現層次感與次序。



另外，張競表示，伊朗主要打擊的節點，也都是美軍基地的軟肋，譬如油庫、指揮天線，這些是沒辦法深埋藏在地下的。而臨時進駐的飛機，就是時效敏感性的目標，也是抓住機會去攻擊。且伊朗還擊的節奏，並不是形成規律性的，就會導致對方須一直提高戰備，對精神消耗是非常可怕的，無法得到片刻休息。



張競表示，雖然美國、以色列對伊朗攻擊，但相對上，除了要能打、還要更耐打。伊朗曾經與伊拉克曾有兩伊戰爭，相互轟擊過飛彈。基本上，伊朗整個民眾，尤其什葉派傳統中，軍政領導被擊殺不會影響到士氣，反倒會被認為是殉教，反而會激勵民眾團結與士氣。

