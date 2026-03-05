張競：國際局勢變化讓中國得利

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）近期西方領導人紛紛訪華的景象國際矚目。中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競向中評社分析，第一“國強未必霸”的理念本就已獲開發中國家迴響；第二，特朗普關稅政策開罪盟友導致轉向；第三，俄烏戰爭增加歐洲負擔；第四，美國所構築的資訊圍牆被打破，民意驅使政府政策改變，產生這一輪的變化。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



“國強未必霸”是中國提出的外交與發展理念，旨在反駁西方“修昔底德陷阱”中“國強必霸”的邏輯。



張競表示，中國這幾年在國際社會外交之中，不斷強調過去幾十年來，即使國力不斷提升，軍備不斷整建，但沒有對外用兵。也就是“國強未必霸”的理念。對現國際社會體系占有較優勢地位的歐美強權，對該理念是持有抗拒態度，也不願呼應此講法。不過對於開發中國家，特別是全球南方各個國家卻引起相當程度的回響。



張競表示，由於特朗普政府去年開始實施關稅政策，特朗普擺出拳打南山猛虎，腳踢北海蛟龍，不管你是不是美國國家安全上的盟友，特朗普一概只講現實利益。這源自於美國本身財政失衡、經貿失調，才利用這種下猛藥的關稅政策，但也開罪很多盟友，導致這些從奧巴馬時代加入圍堵中國的盟友之所以轉向。



張競表示，目前國際局勢變化中有幾個因素讓中國在國際外交上面得利，第一是俄烏戰爭，西方世界採用經貿封殺、金融抵制、活動排除、技術封殺等手段，希望把俄羅斯捏死，但中、俄保持正常貿易關係找到生路與活路，讓能源可以出口伊朗印度，經濟上順利運轉，所以俄烏戰爭打4年，經濟都沒有崩盤，這是重要因素。



張競表示，第二，因為俄烏戰爭，歐洲國家加入西方抵制，原來俄羅斯所提供的低價能源，需轉向由美國去提供能源供應，轉型是痛苦、要付出很大代價，雖沒有造成很大重要社會的衝擊與動亂，但在此狀況下，俄烏戰爭繼續拖延下去，也影響到歐洲整體布局。另外再加上特朗普政府捲土重來導致僵局，必須改變對華政策。