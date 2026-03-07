欲赴日參加兒畢典　柯文哲9日聲請解除境管

民眾黨創黨主席柯文哲7日在高雄受訪回應時事。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）民眾黨創黨主席柯文哲7日在台南、高雄參拜廟宇並舉辦座談會。柯文哲下午在高雄接受聯訪時，對於赴日參加兒子畢典爭議，他說下週一再向法院申請看看。另外，是否支持妻子陳佩琪去選竹北市長，柯文哲則笑稱“這樣他連早餐都沒有了”。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案將於3月26日一審宣判。柯妻陳佩琪期待柯文哲24日赴日本參加兒子柯傅堯取得東京大學博士學位的畢業典禮。



柯文哲7日走訪台南、高雄，上午在台南參拜新營濟安宮、大灣凌霄寶殿武龍宮。下午則在高雄參拜玉皇宮、三鳳宮，並在三民區寶安里活動中心舉行座談會，談“打造高齡、婦幼及行動不便者的友善城市”，配合婦女節到來。



柯文哲下午在座談會前進行聯訪。針對是否申請解除境管赴日本參加兒子畢典一事，柯文哲表示，兒子有收到邀請函所以問妻子陳佩琪，陳珮琪才會來問他。他不太想拒絕別人。陳珮琪很希望他去，下週一他再向法院申請看看，看法官意見。



針對國民黨台南市長參選人、藍委謝龍介有出現共同參與7日上午台南行程，柯文哲表示，民眾黨在台南有提名市議員參選人，主要是去拉抬陳詩薇等人，謝龍介有來支持，他當然也只能說謝謝。



針對高雄市議員選舉會怎麼藍白合，柯文哲表示，市議員是多席次選舉，就是各自努力，沒有藍白合的問題。主要2026縣市議員選舉提名，民眾黨已經是採保守戰略了，除非特殊，不然都是一選區只提一人為原則，與國民黨沒有衝突。



柯文哲表示，目前藍白兩黨的主席黃國昌、鄭麗文會先提共同政見。2024大選就是沒規則才輸掉，吵要讓3%、6%。他認為，成立聯合政府就是採SOP，台灣好處是有其他先進國家可以參考，不用自己原創，不是一次就一百分，但每次都要有進步。



針對是否支持陳佩琪去選竹北市長，柯文哲表示，應該謠言止於智者，但現在是謠言取於智者，若陳佩琪去選竹北市，他連早餐都沒有了，且陳佩琪也不適合，光是寫臉書，就讓他心驚膽戰了。這番話讓現場眾人哈哈大笑。