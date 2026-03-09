高少凡：中東危機削弱美印太戰略　美中消長

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月9日電（記者 方敬為）東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，美伊衝突的升溫不僅震盪中東局勢，其外溢效應也弱化美國的印太戰略，並牽動台海安全，美方擬向韓國調動防空系統，顯示其在印太地區出現了軍力削減，對中國大陸是戰略機遇，美中影響力出現消長。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



針對美伊衝突對印太戰略及台海形勢的影響，高少凡表示，雖然當前國際焦點停留在中東，但其實美國一方面仍持續在印太地區有所部署，在美國對伊朗發動攻擊前，美國正在與菲律賓、日本於南海聯合軍演，顯示華府仍未放棄在印太的戰略布局。美國原設想對伊朗的軍事行動能夠短時內取得戰果，未料事與願違，陷入進退失據的局面，在印太區域與台海形勢也出現真空風險。



高少凡說，審視美國在應對伊朗的軍事操作，表現並未如預期般展現絕對優勢。儘管美國具備頂尖的科技戰與資訊戰能力，且擁有精準打擊武器，但面對長期遭受經濟制裁的中型國家伊朗，美方卻未能取得決定性的戰果。即使美國與以色列聯手針對伊朗高層進行了斬首行動，但伊朗政權早已建立起深厚至第4梯隊的接班體系，其抵抗意志並未瓦解。



相反的，高少凡表示，美國甚至傳出不排除動用地面部隊，或試圖從北方煽動庫德族勢力進行邊緣牽制，這些舉措在在反映出美方首波軍事打擊的成效不彰，且深陷無法輕易抽身的泥淖。



他認為，美國在中東的困境，正成為中國大陸在戰略博弈中的重要籌碼，若華府遲遲無法從中東戰場脫身，在面對諸如3月底前可能舉行的中美峰會等關鍵談判議程時，美方的戰略底氣將大幅削弱。