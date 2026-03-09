中評鏡頭：屏東恆春出火景觀　整治後重亮相

恆春出火景點改成環形水池圍起，形成“水火共生”的景象。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月9日電（記者 蔣繼平）屏東縣恆春鎮有著名的“出火”景點，因地下蘊藏天然氣，時而噴出滿佈砂礫的地面，經點火後形成一團團紅紅的火光，吸引不少遊人前往觀賞。過去是由柵欄圍住，現改用環形水池圍起，形成“水火共生”的景象。改變很大，引起許多討論。



根據介紹，在清朝年間的“恆春縣誌山川篇”中計載“出火在城東五里，三台山之左”，說明了出火地區位於恆春鎮縣城東門外，原為古人鑿井時，挖至泥岩層，因火苗到處游移，意外發現天然氣冒出，點火後燃燒如噴火，故稱為“出火”。



不過早期的出火地區並非現址，現址為中油公司探勘油氣、鑽井所留下，因孔隙大出火旺，雖亦有春夏火之分，但終年不息，尤為夜晚時跳動的火焰宛如跳舞一般，蔚為奇觀。



而斥資2.68億元、耗時2年多整治的恆春出火地質公園，於2026年2月1日正式啟用。屏東縣府打造“水火共生”全新樣貌，以環形水池包圍地底天然氣噴發處，並優化夜間觀星與生態環境。



恆春出火地質公園總面積為2.9公頃，園區也分為戶外廣場與室內場館，開放時間從白天到晚間十點。室內場館每周二休館，戶外則正常開放。另外，若晚間有舉辦星空導覽等活動時，入園需購票，全票新台幣120元，依現場公告為主。



屏東縣恆春鎮，位於恆春半島南端，是台灣本島最南端的行政區。2025年底恆春鎮戶數約1.2萬戶，人口約2.9萬人。景點有建於清朝末年的古城門、出火、電影《海角七號》的主要拍攝場地。從恆春再往南開車10分鐘就是墾丁。