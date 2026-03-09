關注：花蓮縣長選舉看反傅勢力能否整合

花蓮藍委傅崐萁的地方實力雄厚。（中評社資料照） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨4日提名黨籍花蓮縣吉安鄉長游淑貞年底參選花蓮縣長，游屬於有“花蓮王”之稱的“立委”傅崐萁人馬。花蓮縣長這一局，因現任縣長徐榛蔚（傅崐萁妻子）任期屆滿無法再選，傅家能否繼續對花蓮政局發揮百分百影響力受到矚目。



目前的反傅勢力，主要集中在前花蓮市長、無黨籍縣議員魏嘉賢，以及現任花蓮縣議長張峻兩人身上，兩人都曾是國民黨籍。張峻去年宣稱因傅崐萁在災區舉辦“馬太鞍重建座談會”不讓抗議災民發聲，怒踹傅崐萁桌子，被傅提告傷害罪。



從選票結構上來看，去年傅崐萁罷免案，傅在綠營集中火力猛打之下，不同意票6萬5300張，大幅高於同意票4萬8969張，不同意票與傅崐萁2024年“立委”選舉拿到的6萬8786票相當，在投票率下降至60%左右的情況下，傅仍能維持相近票數，顯示傅深厚且穩固的基層實力。



對照2022年縣長選舉，徐榛蔚以9.6萬票、超過七成得票率當選為天花板，傅崐萁的罷免不同意票數則為地板，在這兩個基礎下，花蓮縣長這一局，是否還算有缺口，可能要打上個大問號。尤其在地的反傅勢力如果也不能整合為一的話，要終結傅崐萁在花蓮的政治版圖，談何容易。



因此，外傳傅崐萁如果花蓮選情危急，可能跳下來自己再度參選花蓮縣，據瞭解可能性根本不存在。除了傅系在花蓮非常穩固外，如果傅崐萁自己跳下來選，就等於給了反傅勢力更好集結的助力。



尤其此次國民黨提名的游淑貞，雖說是傅崐萁人馬，但本身地方實力也相當雄厚，吉安鄉是花蓮人口次多的行政區，僅次於花蓮市，也是藍營長期的穩定票倉，若再加上傅系既有的地方組織與樁腳系統，藍營的基本盤仍相當穩固。