汪明生當選中華公共事務管理學會理事長

中華公共事務管理學會7日晚間在台北市舉行第十屆理監事改選。由中山大學公共事務管理研究所創所所長汪明生當選第十屆理事長。(中華公共事務管理學會提供) 中評社台北3月8日電／中華公共事務管理學會7日晚間在台北市舉行第十屆理監事改選。由中山大學公共事務管理研究所創所所長汪明生當選第十屆理事長，理監事匯集前“國發會主委”林祖嘉、前“政務委員”朱雲鵬、前陸軍軍官學校校長陳良沛等學者專家。



中華公共事務管理學會本屆理監事成員，政治學界包括台灣大學政治學系名譽教授張麟徵、中國文化大學兼任講座教授楊泰順。



經濟學界包含前“行政院政務委員”朱雲鵬，前“國家發展委員會主委”林祖嘉。



軍事方面包括前陸軍軍官學校校長、退役少將陳良沛、前國民黨黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠。



行政學界包括，東海大學政治系退休教授紀俊臣、中國文化大學行管系退休教授張世賢。



警政安全包括，前“立法委員”葉毓蘭教授、前警察大學警政管理學院院長章光明。



國際事務與公管包含，中興大學“國家政策與公共事務研究所”袁鶴齡、台灣大學政治系主任劉康慧。



輿情傳播與公共政策包括，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰、銘傳大學公共事務與行政管理學系助理教授陳欽春。



中華公事學會創立於1998年7月18日，是以1992年揭牌之中山大學公事所、1993年成立之高雄市公事學會，以及1994年成立的高雄都發會為基礎而成立 。