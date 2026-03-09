盧秀燕訪美升級　規格超越城市外交

台中市長盧秀燕。(中評社 資料照) 中評社台北3月9日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕將於11日率團出訪美國，進行為期11天訪問行程。出發前夕，盧秀燕預定9日召開行前記者會，向外界說明訪美規畫。據瞭解，此行將定調為“超越城市外交”，層級提升為“為“中華民國而出訪”，並將就能源、安全、貿易3大戰略議題與美方展開交流對話，展現其作為國民黨重要領導人物與“台美溝通橋樑”的政治高度。



依目前規畫行程，盧秀燕將走訪華盛頓、紐約與波士頓等美國東岸政治與學術重鎮。重頭戲預計於17日在華府登場，屆時將拜會州長級官員及美國國會“台灣連線”眾議員，並與重要智庫交流，針對區域情勢及台美合作交換意見。



經貿面向也是此行重點，盧秀燕將見證與北美台商簽署“三合一綠色通道”合作備忘錄（MOU），並在3座城市舉辦僑宴發表演說，僑界動員規模可觀。



《中時新聞網》報導，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前公開表示歡迎盧秀燕訪美，且傳出部分行程由美方主動邀約安排。政壇人士分析，在國際局勢敏感時刻，美方互動態度與接待規格備受關注。



盧秀燕也強調，市長也是國民，只要有機會都應為“國家”外交努力。行程中並安排前往紐約哥倫布公園向“國父銅像”獻花致敬。她預計21日返台，隨即銜接24日台中市議會定期會開議。這場被外界視為“準接班人級”的訪美行程，9日行前記者會如何定調，備受各界矚目。