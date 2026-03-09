卓喊赴日行程自費　“這些費用”也包含嗎？

卓榮泰說，7日赴日看WBC世界棒球經典賽是自費私人行程。國際政治觀察家、律師方恩格質疑，所謂的自費包含華航專機等費用嗎？（照片：方恩格臉書） 中評社台北3月9日電／“行政院長”卓榮泰7日傳出搭乘公務包機赴日看世界棒球經典賽(WBC)，“行政院”稱是個人行程，引發外界討論與批評。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格8日質疑，卓榮泰最新貼文稱，7日的行程是自費，所謂的自費包含華航專機、隨行人員（助理、保鏢）、飲食、門票及地面交通等費用嗎？曾在馬英九任內，擔任“元首”出訪專機機師的台灣民眾黨籍台北市議員張志豪8日說，自己擔任20年機師，真的沒聽過有私人行程可以從松指部搭包機出發，此外，到底是多少個“私人”需要以華航的A321neo擔任包機？



卓榮泰7日現身日本是台日斷交54年來，繼前“閣揆”游錫堃因颱風意外訪問琉球之後，首位正式赴日的“閣揆”，也是2022年賴清德赴日弔唁遇刺身亡的前日相安倍晉三以來，台灣第二位赴日的政府高層。



卓榮泰8日上午受訪表示，昨天雖然是私人行程，但台灣的狀況還是透過“行政院”內部，包括鄭麗君及各位“部會”首長，完全瞭解、掌握到目前情勢的發展；他強調，8日是假日、休息日，此行是自費且私人的活動，唯一的安排就是跟民眾一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的，所以也沒有其他任何評論，謝謝大家關心。另外，卓榮泰今天也在臉書發文，提到7日“是休假自費私人行程”。



“很好！透明很重要”，方恩格8日在臉書發文質疑，卓榮泰發文稱，7日的赴日行程是自費、私人行程，所謂的自費包含華航專機、隨行人員（助理、保鏢）、飲食、門票及地面交通等費用嗎？



張志豪8日在臉書發文表示，看球加油沒有問題，但自己當機師20年，還真的沒聽過，有“私人”行程可以從空軍松指部搭包機出發的，他並質疑，此外，到底是多少個“私人”需要以華航的空中巴士A321neo擔任包機？



不少網友也在留言表示，“不是沒錢買衛生紙？現在有錢包機”、“好險有機師議員出來發聲”、“專業機師現身說法了，這下“行政院長沒得凹了”。